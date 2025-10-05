5 октября 2 года назад российская армия ударила ракету по селу Гроза в Харьковской области, убив 59 человек. Прокуроры и следователи завершили ряд экспертиз относительно этого удара, в частности относительно ракеты, которую использовал враг для террора мирного населения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

К теме Село сирот и пустых домов: как живет Гроза, где Россия одним ударом разбила десятки семей

Что удалось обнаружить следователям относительно удара по Грозе в 2023 году?

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что в рамках расследования была завершена комплексная судебная экспертиза оружия и следов и обстоятельств его использования, взрывотехническую экспертизу, экспертизу взрывчатых веществ и продуктов взрыва.

Следствие установило, что удар россияне осуществили баллистической ракетой 9М723Ф с осколочно-фугасной боевой частью, которая входит в состав ОТРК 9К720 "Искандер-М".

Для этой модификации характерна боевая часть весом 480 килограммов, способная пробивать даже укрепленные подземные сооружения. Дальность применения ракеты – до 300 километров,

– отметили прокуроры.

Кроме того, был проведен ряд экспертиз по материальному ущербу. Уже установлен ущерб на сумму более 5,6 миллиона гривен, из которых:

более 1,25 миллиона гривен составляет стоимость поврежденных транспортных средств,

почти 4,4 миллиона гривен – разрушенного недвижимого имущества.

"Это не окончательные данные, поскольку часть экспертиз продолжается. После завершения всех необходимых экспертиз прокуратура будет инициировать проведение специального досудебного расследования, что позволит направить обвинительный акт в суд", – отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи также обнаружили, что, по предварительным данным, обстрел был осуществлен из района населенного пункта Рассош Воронежской области России, где на момент пуска находились тактические ракетные группы 119-й ракетной бригады (в/ч 49547) 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ.

Что известно об ужасном ударе россиян по Грозе?