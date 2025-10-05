Удар по Грозе: следователи завершили ряд экспертиз по ракете, которой Россия убила 59 человек
- Следствие установило, что удар по селу Гроза был осуществлен баллистической ракетой 9М723Ф с осколочно-фугасной боевой частью, которая входит в состав ОТРК 9К720 "Искандер-М".
- Были проведены экспертизы, которые выявили материальный ущерб на сумму более 5,6 миллиона гривен, а обстрел осуществлен из района населенного пункта Рассош Воронежской области России.
5 октября 2 года назад российская армия ударила ракету по селу Гроза в Харьковской области, убив 59 человек. Прокуроры и следователи завершили ряд экспертиз относительно этого удара, в частности относительно ракеты, которую использовал враг для террора мирного населения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
К теме Село сирот и пустых домов: как живет Гроза, где Россия одним ударом разбила десятки семей
Что удалось обнаружить следователям относительно удара по Грозе в 2023 году?
В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что в рамках расследования была завершена комплексная судебная экспертиза оружия и следов и обстоятельств его использования, взрывотехническую экспертизу, экспертизу взрывчатых веществ и продуктов взрыва.
Следствие установило, что удар россияне осуществили баллистической ракетой 9М723Ф с осколочно-фугасной боевой частью, которая входит в состав ОТРК 9К720 "Искандер-М".
Для этой модификации характерна боевая часть весом 480 килограммов, способная пробивать даже укрепленные подземные сооружения. Дальность применения ракеты – до 300 километров,
– отметили прокуроры.
Кроме того, был проведен ряд экспертиз по материальному ущербу. Уже установлен ущерб на сумму более 5,6 миллиона гривен, из которых:
- более 1,25 миллиона гривен составляет стоимость поврежденных транспортных средств,
- почти 4,4 миллиона гривен – разрушенного недвижимого имущества.
"Это не окончательные данные, поскольку часть экспертиз продолжается. После завершения всех необходимых экспертиз прокуратура будет инициировать проведение специального досудебного расследования, что позволит направить обвинительный акт в суд", – отметили в Харьковской областной прокуратуре.
Следователи также обнаружили, что, по предварительным данным, обстрел был осуществлен из района населенного пункта Рассош Воронежской области России, где на момент пуска находились тактические ракетные группы 119-й ракетной бригады (в/ч 49547) 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ.
Что известно об ужасном ударе россиян по Грозе?
5 октября 2023 года Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области. Ракета попала в местное кафе, где люди собрались на поминальный обед.
В результате атаки погибли 59 мирных жителей, еще пятеро получили ранения. Это – самый кровавый удар по гражданским в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения.
Следствие установило, что ракету навели двое местных братьев, которые сотрудничали с оккупантами. Им заочно сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве в военном преступлении. Обоих объявили в розыск – по данным следствия, они сбежали в страну-агрессора.
Также стало известно, что умер российский капитан Константин Нагайко, который причастен к удару по селу Гроза в Харьковской области. Оккупант получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте Шуя Ивановской области, где проходил военную службу.