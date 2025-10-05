Удар по Грозі: слідчі завершили низку експертиз щодо ракети, якою Росія вбила 59 людей
- Слідство встановило, що удар по селу Гроза був здійснений балістичною ракетою 9М723Ф з осколково-фугасною бойовою частиною, яка входить до складу ОТРК 9К720 "Іскандер-М".
- Було проведено експертизи, які виявили матеріальні збитки на суму понад 5,6 мільйона гривень, а обстріл здійснено з району населеного пункту Розсош Воронезької області Росії.
5 жовтня 2 роки тому російська армія вдарила ракету по селу Гроза у Харківській області, вбивши 59 людей. Прокурори та слідчі завершили низку експертиз стосовно цього удару, зокрема щодо ракети, яку використав ворог для терору мирного населення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Що вдалося виявити слідчим стосовно удару по Грозі у 2023 році?
У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що в межах розслідування було завершено комплексну судову експертизу зброї та слідів і обставин її використання, вибухотехнічну експертизу, експертизу вибухових речовин та продуктів вибуху.
Слідство встановило, що удар росіяни здійснили балістичною ракетою 9М723Ф з осколково-фугасною бойовою частиною, яка входить до складу ОТРК 9К720 "Іскандер-М".
Для цієї модифікації характерна бойова частина вагою 480 кілограмів, здатна пробивати навіть укріплені підземні споруди. Дальність застосування ракети – до 300 кілометрів,
– зазначили прокурори.
Крім того, було проведено низку експертиз щодо матеріальних збитків. Вже встановлено шкоду на суму понад 5,6 мільйона гривень, з яких:
- більше ніж 1,25 мільйона гривень становить вартість пошкоджених транспортних засобів,
- майже 4,4 мільйона гривень – зруйнованого нерухомого майна.
"Це не остаточні дані, оскільки частина експертиз триває. Після завершення всіх необхідних експертиз прокуратура ініціюватиме проведення спеціального досудового розслідування, що дозволить направити обвинувальний акт до суду", – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.
Слідчі також виявили, що, за попередніми даними, обстріл було здійснено з району населеного пункту Розсош Воронезької області Росії, де на момент пуску перебували тактичні ракетні групи 119-ї ракетної бригади (в/ч 49547) 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ.
Що відомо про жахливий удар росіян по Грозі?
5 жовтня 2023 року Росія завдала ракетного удару по селу Гроза на Харківщині. Ракета поцілила у місцеве кафе, де люди зібралися на поминальний обід.
Унаслідок атаки загинули 59 мирних жителів, ще п'ятеро зазнали поранень. Це – найкривавіший удар по цивільних у Харківській області від початку повномасштабного вторгнення.
Слідство встановило, що ракету навели двоє місцевих братів, які співпрацювали з окупантами. Їм заочно повідомили про підозру у державній зраді та пособництві у воєнному злочині. Обох оголосили у розшук – за даними слідства, вони втекли до країни-агресорки.
Також стало відомо, що помер російський капітан Костянтин Нагайко, який причетний до удару по селу Гроза у Харківській області. Окупант зазнав множинних поранень внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановської області, де проходив військову службу.