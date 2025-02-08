3 января 2025 Нагайко получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте Шуя Ивановской области, где проходил военную службу, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Нагайко умер

После пережитого капитану проводили трепанацию черепа и другие хирургические вмешательства. Однако они не помогли оккупанту, и он умер.

Напомним, что Нагайко являлся командиром батареи дивизиона 112-й ракетной бригады 1 танковой армии западного военного округа вооруженных сил России.

Будущий военный преступник появился на свет 6 ноября 1995 года в городе Свободный Амурской области России. Он окончил Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения и Михайловскую военную артиллерийскую академию.

Российский капитан – участник полномасштабной войны против Украины. Он причастен к ряду ударов баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковских областях.

Установлено, что именно подразделение Константина Нагайко нанесло удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине в октябре 2023 года. Тогда погибли 59 гражданских украинцев, среди которых 8-летний мальчик.