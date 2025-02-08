Главное управление разведки предупредило, что Россия готовит провокацию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, передает 24 Канал.

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Что планируют сделать россияне

Разведчики сообщили, что противник планирует распространить сфальсифицированные документы с эмблемами Коордштаба, где говорится о Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

️Указанные материалы не соответствуют стандартам документооборота, содержат фамилии должностных лиц, которые не имеют отношения к Коордштабу, и вымышленные названия якобы региональных подразделений. Грубо сфальсифицированные, такие бумаги не выдерживают никакой критики,

– отметили в ГУР.

Ведомство объяснило, что таким образом враг пытается манипулировать семьями пленных и пропавших без вести. Украинцев призвали не доверять непроверенным лицам и организациям, которые могут предлагать помощь.

Также их просят сообщать правоохранителям о любой попытке требовать деньги за "услуги", связанные с пленными.

Обратите внимание! Абсолютно вся помощь специалистов Координационного штаба является бесплатной.

Напомним, недавно, в ГУР раскрыли ужасные факты обращения с жителями оккупированных территорий. Российская армия незаконно мобилизует мужчин с ВОТ, которые попадают под жестокую "дедовщину" в воинских частях врага.