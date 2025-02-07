Ведущая отчаянно отрицала участие северокорейских военных в боевых действиях против Украины и их потери в Курской области, передает 24 Канал. Она призвала верить только сводкам российского минобороны и Дмитрию Пескову.

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Казус на российском телевидении

В частности, в эфире Абзалов ссылался на данные Reuters, противоречащие официальной пропаганде Кремля. Он говорил об активизации переговоров о завершении войны и военных из КНДР.

Скабеевой не понравилась такая риторика, поэтому пропагандистка всячески пыталась "заткнуть" гостя или хотя бы сбить его с мысли.

Это американцы рассуждают на тему того, что 15 тысяч северных корейцев были убиты – воевать не умеют, и поэтому их отозвали. Ни минобороны, ни Песков, ни вообще никто из официальных лиц в нашей стране об этом не говорил,

– сказала она.

Ведущая даже добавила, что не хочет брать на себя ответственность за озвучивание подобных фактов.

К слову, ранее Скабеева возмутилась из-за новости о взятии в плен северокорейцев в Курской области. Она обвинила Украину во вторжении и похищении людей из России.