Сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.

Смотрите также Шесть месяцев операции ВСУ в Курской области: какие потери России и КНДР

Как проходила подготовка к Курской операции

В ССО рассказали, что во время Курской операции были впервые комплексно применены тактические группы, подразделения психологических операций, Движения сопротивления и беспилотников в координации с дружественными подразделениями Сил обороны. Это позволило создать многослойное давление на оккупационные войска и создать условия для стремительного продвижения основных сил на Курщине.

Когда Россия в июне 2024 года продолжала наносить громкие авиаудары по Сумской области, малые группы CCO заходили во вражеский тыл в Курской области России. До начала масштабной операции в Курской области оставалось два месяца. Операторы ССО заблаговременно продвигались по территории России в рамках подготовки к Курской операции задолго до того, как об основном наступлении Сил обороны Украины узнал мир. Тщательной разведкой и ударами по тыловым структурам врага, они уничтожали ключевые элементы российской обороны в приграничном регионе,

– рассказали военные.

Благодаря точечным ударам по российским системам ПВО и складах боеприпасов, противник не имел возможности быстро реагировать. Они также сделали невозможным переброску подкрепления, что позволило завести основной контингент украинских войск по подготовленным маршрутам.

Благодаря такой подготовке, августовское наступление на Курщине началось с минимальным сопротивлением со стороны российских войск.

Чем особенна Курская операция

В ССО отметили, что Курская операция стала первым случаем со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска пересекли границы России.

По мере продвижения основных подразделений украинской армии вглубь Курщины, группы специального назначения и Движения сопротивления ССО во вражеском тылу проводили рейдовые операции, засады и саботажи, взрывали мосты и переправы. Боевая работа координировалась с дружественными подразделениями Сил обороны. Рои дронов также делали свое дело в чистом от вражеского ПВО и РЭБ неба. Пилоты БпАК ССО уничтожали российские логистические конвои, тяжелую технику и военных,

– говорится в сообщении.

Значительную роль в повышении эффективности операции также сыграли подразделения психологических операций ССО, которые сеяли хаос среди гражданских и дезорганизовали российских военных через операцию с кодовым названием "Сенека".

Какие потери у войск КНДР на Курщине

Россия попыталась переломить ход событий, привлекая к боевым действиям войска Северной Кореи, впрочем, бойцы ССО смогли нанести им колоссальные потери.

Группы специального назначения быстро адаптировались и нанесли войскам КНДР едва ли не самые большие потери с момента завершения активной фазы Корейской войны более 70 лет назад. Отражая очередной северокорейский штурм подразделение ССО первым захватило документы и оружие войск КНДР. Трофеи раскрыли детали об уровне их боевой, физической и идеологической подготовки,

– отметили военные.

Эти "трофеи" раскрыли, что несмотря на хорошую экипировку и высокий боевой дух, войска КНДР оказались неготовыми к современным боевым условиям. Это подчеркнули и удары FPV-дронами.

Один из северокорейских спецназовцев, захваченный украинскими операторами ССО, уже дает ценную разведывательную информацию.

"В конце концов, глубокая автономность и высокая подготовка подразделений ССО за месяцы работы во время Курской операции позволила Силам специальных операций действовать без необходимости постоянной поддержки от других подразделений Сил обороны Украины", – резюмировали в ССО.