Логические выводы у Скабеевой строить получается плохо. Об этом сообщает 24 Канал.
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Что заявила Скабеева о пленных корейцах
Российская пропагандистка, известная телеведущая одиозного шоу "60 минут" Ольга Скабеева отреагировала на новость о захвате пленных солдат КНДР.
Вообще, конечно, железная логика. ВСУ ворвались на территорию России, воюют в Курской области, нашли там (если правда) и украли корейцев, теперь кричат: "КНДР воюет с Украиной"",
– написала Скабеева в телеграмме.
Комментарий Скабеевой / Telegram
Словосочетание "железная логика" поэтому трудно применить к Скабеевой. Российские пропагандисты продолжают игнорировать факт вторжения России в Украину и искажать факты самым неожиданным образом для своей аудитории.
Ничего лучше, кроме того, что Украина похитила корейца, у которого, вероятно, "случайно" оказался военный билет России в кармане, Скабеева не придумала.
Напомним, Зеленский опубликовал фото двух захваченных в Курской области двух захваченных в Курской области северокорейцев. Их доставили в Киев для беседы с СБУ. Они не наемники, а военнослужащие армии КНДР, подчеркнул Андрей Сибига.