Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm. В его распоряжение украинские хакеры передали очередной массив информации.

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Кто и как ликвидировал Заикина

Обнародованные документы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады России, воюющей на Курском направлении, рассказывают о смерти оккупанта.

Заикин, которому в социальных сетях посвящали "героические некрологи", был ликвидирован старшим сержантом своей же бригады. Майор пытался разобраться в причинах невыполнения группой сержанта ранее поставленной задачи.

Состоялся диалог на повышенных тонах. В связи с высокой психологической нагрузкой, вызванной при участии в боевых действиях в зоне "СВО", старший сержант Сущенков А.А. применил две боевые гранаты. В результате от полученных ран он скончался на месте, майор Заикин А.И. от полученных ранений скончался на этапе эвакуации,

– говорится в документах.

Тогда исполняющий обязанности командира бригады Евгений Обычев скрыл факт позорной смерти своего подчиненного. Заикина наградили медалью, которую вручили маме и бабушке майора.

Призываем российских солдат и сержантов следовать героическому примеру старшего сержанта Сущенкова, потому что именно такие простые действия приближают мир и завершение войны,

– написали в InformNapalm.

К слову, недавно украинские разведчики ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм-Осетия" Сергея Мельникова. FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился россиянин – он погиб вместе с водителем.