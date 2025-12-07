Рёпке удивил ответом, почему Германия до сих пор не передала Taurus Украине

В Германии в очередной раз заявили, что страна не будет поставлять свои дальнобойные ракеты Taurus Украине. Министр обороны Борис Писториус уверен, что этот вопрос не на повестке дня. Однако за этим стоят определенные опасения немецких элит.

Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом журналист и аналитик издания Bild Юлиан Рёпке, подчеркнув, почему у властей Германии существует страх относительно предоставления Украине дальнобойных ракет. Он добавил, как на эту позицию официального Берлина вливает внутриполитическая ситуация в стране.

Чего опасается немецкое правительство, не одобряя решение по Taurus для Украины?

"Это все тот же старый немецкий страх. Мы хотим сохранить открытыми каналы связи. Германия имеет посла в Москве, есть дипломатические отношения с Россией. Есть активное сотрудничество с так называемыми дипломатами, а точнее с агентами в Германии", – подчеркнул журналист.

Стоит знать. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас вопрос предоставления Украине ракет Taurus не является актуальным. Также он отказался объяснить, какие именно факторы мешают Германии принять решение о передаче Киеву этих ракет. Кроме того, Писториус считает не время обсуждать тему размещения немецких военных в Украине, если будет достигнуто перемирие в войне.

Берлин не хочет эскалации – это реальность немецкого правительства, по мнению Рьопке. Он хочет держать ситуацию под контролем и иметь основу для возможных будущих переговоров по восстановлению экономических связей с Россией.

В опросах в Германии сейчас лидирует правоэкстремистская партия – абсолютно пророссийская. Она обещает повторно запустить "Северный поток". Сейчас это оппозиция, но правительство под давлением, потому что эта оппозиционная партия имеет самый высокий рейтинг – выше, чем у ХДС/ХСС – партии Фридриха Мерца и партии Бориса Писториуса (СДПГ – 24 Канал),

– отметил Юлиан Рьопке.

Аналитик издания Bild добавил, что это давление является внутренней проблемой Германии, ведь политики боятся проиграть выборы и пытаются избежать эскалации отношений с Россией. Именно поэтому этот страх до сих пор доминирует во внешней политике Германии.

Что известно о возможности предоставления Украине ракет Taurus?