У Німеччині вкотре заявили, що країна не постачатиме свої далекобійні ракети Taurus Україні. Міністр оборони Борис Пісторіус впевнений що це питання не на порядку денному. Проте за цим стоять певні побоювання німецьких еліт.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом журналіст та аналітик видання Bild Юліан Рьопке, наголосивши, чому у влади Німеччини існує страх щодо надання Україні далекобійних ракет. Він додав, як на цю позицію офіційного Берліна вливає внутрішньополітична ситуація у країні.

Чого побоюється німецький уряд, не схвалюючи рішення щодо Taurus для України?

"Це все той же старий німецький страх. Ми хочемо зберегти відкритими канали зв'язку. Німеччина має посла у Москві, є дипломатичні відносини з Росією. Є активна співпраця з так званими дипломатами, а точніше з агентами у Німеччині", – підкреслив журналіст.

Варто знати. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі питання надання Україні ракет Taurus не є актуальним. Також він відмовився пояснити, які саме чинники заважають Німеччині ухвалити рішення щодо передачі Києву цих ракет. Крім того, Пісторіус вважає не на часі обговорювати тему розміщення німецьких військових в Україні, якщо буде досягнено перемир'я у війні.

Берлін не хоче ескалації – це реальність німецького уряду, на думку Рьопке. Він хоче тримати ситуацію під контролем та мати основу для можливих майбутніх переговорів щодо відновлення економічних зв'язків з Росією.

В опитуваннях у Німеччині зараз лідирує правоекстремістська партія – абсолютно проросійська. Вона обіцяє повторно запустити "Північний потік". Наразі це опозиція, але уряд під тиском, тому що ця опозиційна партія має найвищий рейтинг – вище, ніж у ХДС/ХСС – партії Фридриха Мерца та партії Бориса Пісторіуса (СДПГ – 24 Канал),

– наголосив Юліан Рьопке.

Аналітик видання Bild додав, що цей тиск є внутрішньою проблемою Німеччини, адже політики бояться програти вибори та намагаються уникнути ескалації відносин з Росією. Саме тому цей страх досі домінує у зовнішній політиці Німеччини.

Що відомом про можливість надання Україні ракет Taurus?