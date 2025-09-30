В мире чудо оружия, которое бы смогло изменить ход российско-украинской войны, не существует. Однако достаточно мощным аргументом являются дальнобойные ракеты.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что это могут быть Tomahawk. Однако с ними есть несколько проблем.

Смотрите также Союзники переживают, – военный объяснил, действительно ли НАТО закроет небо над Украиной

Действительно ли ракеты Tomahawk изменят ход войны?

По словам военного ВСУ, дальнобойные ракеты нужны Украине, чтобы бить по российским НПЗ, нефтепроводам и терминалам в портах. Это не обязательно должны быть Tomahawk, на эту "роль" также подходят ракеты Storm Shadow/SCALP.

Мы уже получили от США разрешение использовать такие ракеты по территории России. США не производят Storm Shadow/SCALP, но при использовании этих ракет используются геоданные разведки США.

Лично я не очень верю, что нам дадут Tomahawk. Во-первых, это очень дорогие ракеты. Во-вторых, их запускают с подводных лодок. Первую установку для сухопутного запуска презентовали в 2023 году. Поэтому это больше дипломатический аргумент,

– подчеркнул он.

Интересно! В то же время военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь считает, что ракеты Tomahawk можно запускать с других платформ. Например, найти несколько корабельных комплексов и превратить их в наземные.

Ракеты Tomahawk для Украины: что известно?