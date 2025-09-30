У світі чудо зброї, яка б змогла змінити хід російсько-української війни, не існує. Однак досить потужним аргументом є далекобійні ракети.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що це можуть бути Tomahawk. Однак з ними є кілька проблем.

Дивіться також Союзники переймаються, – військовий пояснив, чи справді НАТО закриє небо над Україною

Чи справді ракети Tomahawk змінять хід війни?

За словами військового ЗСУ, далекобійні ракети потрібні Україні, щоб бити по російських НПЗ, нафтопроводах та терміналах у портах. Це не обов'язково мусять бути Tomahawk, на цю "роль" також підходять ракети Storm Shadow/SCALP.

Ми вже отримали від США дозвіл використовувати такі ракети по території Росії. США не виробляють Storm Shadow/SCALP, але при використанні цих ракет використовуються геодані розвідки США.

Особисто я не дуже вірю, що нам дадуть Tomahawk. По-перше, це дуже дорогі ракети. По-друге, їх запускають з підводних човнів. Першу установку для сухопутного запуску презентували у 2023 році. Тому це більше дипломатичний аргумент,

– наголосив він.

Цікаво! Водночас військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь вважає, що ракети Tomahawk можна запускати з інших платформ. Наприклад, знайти кілька корабельних комплексів і перетворити їх на наземні.

Ракети Tomahawk для України: що відомо?