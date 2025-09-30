Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что это могут быть Tomahawk. Однако с ними есть несколько проблем.
Действительно ли ракеты Tomahawk изменят ход войны?
По словам военного ВСУ, дальнобойные ракеты нужны Украине, чтобы бить по российским НПЗ, нефтепроводам и терминалам в портах. Это не обязательно должны быть Tomahawk, на эту "роль" также подходят ракеты Storm Shadow/SCALP.
Мы уже получили от США разрешение использовать такие ракеты по территории России. США не производят Storm Shadow/SCALP, но при использовании этих ракет используются геоданные разведки США.
Лично я не очень верю, что нам дадут Tomahawk. Во-первых, это очень дорогие ракеты. Во-вторых, их запускают с подводных лодок. Первую установку для сухопутного запуска презентовали в 2023 году. Поэтому это больше дипломатический аргумент,
– подчеркнул он.
Интересно! В то же время военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь считает, что ракеты Tomahawk можно запускать с других платформ. Например, найти несколько корабельных комплексов и превратить их в наземные.
Ракеты Tomahawk для Украины: что известно?
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация президента сейчас изучает этот вопрос. Также он добавил, что последнее слово остается за Дональдом Трампом.
- В то же время в Минобороны Украины сообщили, что Tomahawk могут быть использованы для принуждения Москвы сесть за стол переговоров.
- В то же время издание Axios написало, что всегда, когда Украина обращалась к США с просьбой передать эти ракеты, Трамп отказывал. Эти ракеты – единственное оружие, которое президент США не согласился продать странам НАТО для Украины в рамках программы PURL.