К такому решению действительно могут дойти. Как отметил 24 Каналу военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, антидроновая борьба – это новое направление, которых волнует наших европейских партнеров.

Может ли Запад закрыть небо?

Пока нет универсальных рецептов для защиты неба от российских беспилотников. Понятно, что такие эффективные средства, как системы Patriot или истребители F-16 никто не будет использовать против дронов.

"Дроны-обманки" дешевые, их много. Против них должны работать дроны-перехватчики, маленькие самолеты. Украина постоянно придумывает что-то новое. Идет вливание средств в производство. Если будет совместное финансирование с Европой, тогда удастся найти решение еще быстрее.

Конечно, что наши союзники занимаются тем, чтобы закрыть небо, чтобы к ним ничего не долетало. Это очень хорошо, потому что даже, если мы закрываем небо над западом Украины, то у нас освобождается ПВО, чтобы прикрыть центр, прифронтовую территорию,

– подчеркнул военный.

Территория Украины достаточно большая, чтобы полноценно закрыть ее теми средствами ПВО, которые у нас есть. Но с другой стороны Россия еще больше. Там размещено огромное количество целей, которые страна-агрессор никак не сможет защитить.

Стоит понимать, что ракета Patriot слишком дорогая, чтобы сбивать ею маленький дрон. В общем это противоракетная система. Бороться с беспилотниками должны дроны-перехватчики, зенитные установки, мобильные огневые группы, маленькие самолеты, которые будут сбивать их из пулемета.

Кирилл Сазонов подчеркнул, что любая армия не готовилась для противодроновой обороны. Ведь такого средства поражения еще несколько лет назад даже никто не рассматривал.

Как Запад готовится к закрытию неба?