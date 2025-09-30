Украина подала запрос на получение дальнобойных ракет Tomahawk. В целом эта система вооружения является корабельной, но она достаточно мобильна с точки зрения использования.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, отметив, что ракеты можно запускать с других платформ. Для этого не нужны исключительно американские фрегаты.

К теме Давление на Путина или реальное намерение: почему у Трампа заговорили о ракетах Tomahawk для Украины

Как можно запускать Tomahawk?

Противоракетная система Aegis имеет те же контейнеры и довольно похожие системы управления, как система Тайфун. Конечно, электроника другая, но подходы подобные, ведь говорится о корабельном механизме, который стоит в Польше и Румынии в виде системы Aegis. Там, например, в контейнеры вместо Tomahawk загружают другие ракеты.

Я думаю, можно будет найти несколько корабельных комплексов и превратить их в наземные. Они будут стационарными, а не мобильными. Ведь мобильные с названием "Тайфун" только начали изготавливать,

– говорил Михаил Самусь.

Сейчас сложно сказать, сколько таких систем можно выполнить за месяц или год. Вероятно, пока мы говорим о единичном производстве.

Также следует понимать, что Tomahawk не является волшебным оружием. В последние дни россияне атаковали Украину ракетами "Калибр". Они фактически являются аналогами Tomahawk.

Обратите внимание! Крылатые ракеты Tomahawk имеют дальность до 1500 миль, вес боеголовки составляет 450 килограммов. Ракета могла бы поразить объекты в Москве. Это оружие Украина пыталась получить еще при президентстве Джозефа Байдена.

"Конечно, ракеты Tomahawk мощные, дальнобойные. Но украинская ракета "Фламинго" даже превышает заявленные характеристики американского оружия", – добавил Михаил Самусь.

На Западе любят обсуждать передачу Tomahawk Украине, но пока не похоже, что разговоры все-таки в ближайшее время перейдут в реальные плоскость.

Что известно о передаче Tomahawk?