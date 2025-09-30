Якщо Україна отримає Tomahawk: військовий експерт оцінив, чи будуть складнощі із запуском
- Україна подала запит на отримання далекобійних ракет Tomahawk, які можна запускати з інших платформ, окрім американських фрегатів.
- Обговорення передачі цих ракет активізувалося після зустрічі Зеленського з Трампом, проте остаточне рішення ще не ухвалене.
Україна подала запит на отримання далекобійні ракет Tomahawk. Загалом ця система озброєння є корабельною, але вона досить мобільна з погляду використання.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, зауваживши, що ракети можна запускати з інших платформ. Для цього не потрібні виключно американські фрегати.
Як можна запускати Tomahawk?
Протиракетна система Aegis має ті самі контейнери й досить схожі системи управління, як система Тайфун. Звісно, електроніка інша, але підходи подібні, адже мовиться про корабельний механізм, який стоїть у Польщі та Румунії у вигляді системи Aegis. Там, наприклад, у контейнери замість Tomahawk завантажують інші ракети.
Я думаю, можна буде знайти кілька корабельних комплексів і перетворити їх на наземні. Вони будуть стаціонарними, а не мобільними. Адже мобільні з назвою "Тайфун" тільки почали виготовляти,
– казав Михайло Самусь.
Наразі складно сказати, скільки таких систем можна виконати за місяць чи рік. Ймовірно, поки ми говоримо про одиничне виробництво.
Також варто розуміти, що Tomahawk не є чарівною зброєю. Упродовж останніх днів росіяни атакували Україну ракетами "Калібр". Вони фактично є аналогами Tomahawk.
Зверніть увагу! Крилаті ракети Tomahawk мають дальність до 1500 миль, вага боєголовки становить 450 кілограмів. Ракета могла б уразити об'єкти у Москві. Це зброю Україна намагалася отримати ще за президентства Джозефа Байдена.
"Звісно, ракети Tomahawk потужні, далекобійні. Але українська ракета "Фламінго" навіть перевищує заявлені характеристики американської зброї", – додав Михайло Самусь.
На Заході полюбляють обговорювати передачу Tomahawk Україні, але поки не схоже, що розмови все-таки найближчим часом перейдуть у реальні площину.
Що відомо про передачу Tomahawk?
- Обговорення цього питання почалося з новою силою після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Західні ЗМІ написали, що український президент запевнив Трампа, що наявність такої зброї зможе змусити Путіна зупинити війну.
- Віцепрезидент США підтвердив, що вони отримали запит від України щодо Tomahawk, але остаточне рішення має ухвалити Трампа. Джей Ді Венс зауважив, що американський президент у цьому питанні керуватиметься інтересами Америки, які є основою його зовнішньої політики.
- Після таких повідомлень у Росії заметушилися. Речник Путіна заявив, що "усі заяви детально аналізують". Найбільше Кремль цікавлять 2 запитання: хто запускатиме Tomahawk – українці чи американці, та хто визначатиме цілі, якщо зброю все-таки нададуть. Про потенційну відповідь Росії Песков промовчав.