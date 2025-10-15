Укр Рус
15 октября, 20:03
2

Есть определенные нюансы: Ходжес ответил, получит ли Украина Tomahawk

Петро Синеокий
Основные тезисы
  • США еще не передали Украине ракеты Tomahawk. И решение пока не принято.
  • Генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес предположил, получит ли Украина эти ракеты.

Соединенные Штаты еще не передали Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Есть определенные нюансы относительно того, получит ли наше государство это оружие.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. По его словам, Дональд Трамп официально еще не принял решение о передаче этих ракет. Нужно следить за ситуацией.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?

Как отметил Ходжес, возможно, в администрации Трампа люди, которые выражают определенные сомнения относительно передачи этого оружия. Однако этот вопрос до сих пор обсуждается. И есть надежда на положительный результат.

Сами Tomahawk помогли бы нашему государству нанести удары по особо "жирным" российским целям. Речь идет о нефтяной, газовой инфраструктуре, заводах по производству беспилотников и т.д.

Мы можем и не узнать сначала, что Украине передали эти ракеты. Будет лучше, если об этом объявят после первых громких взрывов на территории России,
– сказал Ходжес.

Стоит понимать, что Tomahawk не станут решающим оружием в этой войне. Впрочем, они усилят возможности Украины бить по территории России.

Есть ли решение по Tomahawk?