Сполучені Штати ще не передали Україні далекобійні ракети Tomahawk. Є певні нюанси щодо того, чи отримає наша держава цю зброю.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. За його словами, Дональд Трамп офіційно ще не ухвалив рішення про передачу цих ракет. Потрібно стежити за ситуацією.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk?

Як наголосив Годжес, можливо, в адміністрації Трампа люди, які висловлюють певні сумніви щодо передачі цієї зброї. Однак це питання досі обговорюють. І є надія на позитивний результат.

Самі Tomahawk допомогли б нашій державі завдати ударів по особливо "жирних" російських цілях. Йдеться про нафтову, газову інфраструктуру, заводи з виробництва безпілотників тощо.

Ми можемо і не дізнатися спершу, що Україні передали ці ракети. Буде краще, якщо про це оголосять після перших гучних вибухів на території Росії,

– сказав Годжес.

Варто розуміти, що Tomahawk не стануть вирішальною зброєю у цій війні. Утім, вони посилять можливості України бити по території Росії.

Чи є рішення щодо Tomahawk?