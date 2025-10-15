Є певні нюанси: Годжес відповів, чи отримає Україна Tomahawk
- США ще не передали Україні ракети Tomahawk. І рішення поки не ухвалене.
- Генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес припустив, чи отримає Україна ці ракети.
Сполучені Штати ще не передали Україні далекобійні ракети Tomahawk. Є певні нюанси щодо того, чи отримає наша держава цю зброю.
Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. За його словами, Дональд Трамп офіційно ще не ухвалив рішення про передачу цих ракет. Потрібно стежити за ситуацією.
Дивіться також Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна
Чи отримає Україна ракети Tomahawk?
Як наголосив Годжес, можливо, в адміністрації Трампа люди, які висловлюють певні сумніви щодо передачі цієї зброї. Однак це питання досі обговорюють. І є надія на позитивний результат.
Самі Tomahawk допомогли б нашій державі завдати ударів по особливо "жирних" російських цілях. Йдеться про нафтову, газову інфраструктуру, заводи з виробництва безпілотників тощо.
Ми можемо і не дізнатися спершу, що Україні передали ці ракети. Буде краще, якщо про це оголосять після перших гучних вибухів на території Росії,
– сказав Годжес.
Варто розуміти, що Tomahawk не стануть вирішальною зброєю у цій війні. Утім, вони посилять можливості України бити по території Росії.
Чи є рішення щодо Tomahawk?
- Сполучені Штати поки не ухвалили рішення щодо передачі ракет Tomahawk. При цьому цей процес явно рухається вперед.
- За даними ЗМІ, Пентагон вже має план щодо передачі Україні цих ракет. Однак там також повідомляють про певні проблеми.
- 17 жовтня Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом у США. Останній вже сказав, чого очікує від цієї зустрічі.