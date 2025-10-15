Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. По его словам, Дональд Трамп официально еще не принял решение о передаче этих ракет. Нужно следить за ситуацией.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?

Как отметил Ходжес, возможно, в администрации Трампа люди, которые выражают определенные сомнения относительно передачи этого оружия. Однако этот вопрос до сих пор обсуждается. И есть надежда на положительный результат.

Сами Tomahawk помогли бы нашему государству нанести удары по особо "жирным" российским целям. Речь идет о нефтяной, газовой инфраструктуре, заводах по производству беспилотников и т.д.

Мы можем и не узнать сначала, что Украине передали эти ракеты. Будет лучше, если об этом объявят после первых громких взрывов на территории России,

– сказал Ходжес.

Стоит понимать, что Tomahawk не станут решающим оружием в этой войне. Впрочем, они усилят возможности Украины бить по территории России.

Есть ли решение по Tomahawk?