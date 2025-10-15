Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. По его словам, Дональд Трамп официально еще не принял решение о передаче этих ракет. Нужно следить за ситуацией.
Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина
Получит ли Украина ракеты Tomahawk?
Как отметил Ходжес, возможно, в администрации Трампа люди, которые выражают определенные сомнения относительно передачи этого оружия. Однако этот вопрос до сих пор обсуждается. И есть надежда на положительный результат.
Сами Tomahawk помогли бы нашему государству нанести удары по особо "жирным" российским целям. Речь идет о нефтяной, газовой инфраструктуре, заводах по производству беспилотников и т.д.
Мы можем и не узнать сначала, что Украине передали эти ракеты. Будет лучше, если об этом объявят после первых громких взрывов на территории России,
– сказал Ходжес.
Стоит понимать, что Tomahawk не станут решающим оружием в этой войне. Впрочем, они усилят возможности Украины бить по территории России.
Есть ли решение по Tomahawk?
- Соединенные Штаты пока не приняли решение о передаче ракет Tomahawk. При этом этот процесс явно движется вперед.
- По данным СМИ, Пентагон уже имеет план по передаче Украине этих ракет. Однако там также сообщают об определенных проблемах.
- 17 октября Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в США. Последний уже сказал, чего ожидает от этой встречи.