"Это политические игры": эксперт по безопасности сказал, когда США могут передать ракеты Tomahawk
- Владимир Зеленский снова поднял вопрос о предоставлении Украине ракет Tomahawk во время встречи с Трампом.
- Павел Лакийчук предположил, какова вероятность получения Украиной ракет Tomahawk от США в ближайшее время.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом подчеркивал необходимость предоставления Украине очень важной для ее победы системы вооружения. Речь идет о ракетах Tomahawk, которые ранее президент США не позволял передавать нашей стране. Однако при определенных обстоятельствах его позиция может измениться.
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала рассказал, получит ли Украина в ближайшее время Tomahawk. Он предположил, при каких обстоятельствах это может произойти.
Когда США позволят Украине применять Tomahawk?
"Не думаю, что мы скоро получим ракеты Tomahawk. Это та же история, что с немецкими ракетами Taurus. Заявления об их возможной поставке – это политические игры, а не военная помощь", – уверен он.
Нужно рассчитывать, по его мнению, на то, что имеем. Сейчас существует список приоритетов Украины по оружию и технике, сформированный украинской стороной и нашими европейскими партнерами. Они закупаются на средства, предоставляемые европейскими государствами.
Если верить СМИ, в этот фонд собрали 4 миллиарда долларов. Из них американцы реализовали только 1 миллиард в два транша по 500 миллионов. Это очень небольшая сумма по сравнению с теми потребностями, которые имеем,
– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".
Ключевыми в этом списке, по его словам, есть не самые медийные поставки, а очень прагматичные – это комплектующие для восстановления ремкомплектов, для восстановления артиллерии, брони, снаряды, боеприпасы.
Tomahawk мы сможем получить, когда в этом фонде будет примерно 10 миллиардов долларов и американцы реализуют нам их, возможно, миллиардов на пять. Сейчас это только разговоры между украинским и американским президентами. Как говорится: "Проси больше – дадут хоть что-нибудь". И еще вопрос, дадут ли,
– подчеркнул он.
Также все обратили внимание на якобы новую риторику Трампа, мол, он наконец встал на сторону Украины. Однако это не так, по мнению Лакийчука.
Комплиментарные заявления Трампа в отношении Украины и Европы действительно прозвучали впервые. На этот раз он на нас не вешал всех собак. Однако никаких обязательств на США он не взял. Он сказал, что украинцы и европейцы – молодцы, они воюют. Теперь у них есть козыри, которых раньше не было, тогда пусть идут "играть", а США посмотрят – может помогут, а может и нет,
– рассказал Павел Лакийчук.
Соединенные Штаты, по его мнению, заинтересованы в продаже оружия европейским партнерам. Именно поэтому США и требовали, чтобы европейские страны выделяли по 5% от своего ВВП на оборону. Трамп рассчитывает, что эти 5% пойдут в бюджет США как покупка американского оружия.
В то же время европейцы настаивают на том, чтобы эти средства шли на их собственную оборонную, а это совсем не нравится Трампу.
Что известно о предоставлении Украине американских ракет Tomahawk?
- Украина не впервые настаивает на том, чтобы США предоставили ей свои легендарные ракеты. Владимир Зеленский, по его словам, снова поднял этот вопрос во время встречи с Дональдом Трампом 23 сентября в Нью-Йорке.
- Зеленский также предположил, что в случае предоставления США этих ракет, одной из потенциальных целей Киева мог стать даже Кремль. Президент Украины отметил, что имеет неявное согласие Трампа на удары вглубь территории России, ведь россияне атакуют украинские города.
- В то же время в западных СМИ скептически относятся к возможности предоставления Украине Tomahawk. Это была единственная система вооружения в списке необходимого для Украины оружия и техники, которую Трамп не согласовал продать странам НАТО для Киева.