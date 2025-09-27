Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом наголошував на необхідності наданні Україні дуже важливої для її перемоги системи озброєння. Йдеться про ракети Tomahawk, які раніше президент США не дозволяв передавати нашій країні. Проте за певних обставин його позиція може змінитися.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу розповів, чи отримає Україна найближчим часом Tomahawk. Він припустив, за яких обставин це може відбутися.

Коли США дозволять Україні застосовувати Tomahawk?

"Не думаю, що ми скоро отримаємо ракети Tomahawk. Це та ж історія, що з німецькими ракетами Taurus. Заяви про їхнє можливе постачання – це політичні ігри, а не військова допомога", – впевнений він.

Потрібно розраховувати, на його думку, на те, що маємо. Наразі існує список пріоритетів України щодо зброї та техніки, сформований українською стороною і нашими європейськими партнерами. Вони закуповуються на кошти, що надають європейські держави.

Якщо вірити ЗМІ, у цей фонд назбирали 4 мільярди доларів. З них американці реалізували тільки 1 мільярд у два транші по 500 мільйонів. Це дуже невелика сума у порівнянні з тими потребами, які маємо,

– наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".

Ключовими у цьому списку, за його словами, є не наймедійніші постачання, а дуже прагматичні – це комплектування для відновлення ремкомплектів, для відновлення артилерії, броні, снаряди, боєприпаси.

Tomahawk ми зможемо отримати, коли у цьому фонді буде приблизно 10 мільярдів доларів і американці реалізують нам їх, можливо, мільярдів на п'ять. Наразі це лише розмови між українським та американським президентами. Як то кажуть: "Проси більше – дадуть хоч що-небудь". І ще питання, чи дадуть,

– підкреслив він.

Також всі звернули увагу на нібито нову риторику Трампа, мовляв, він нарешті став на бік України. Проте це не так, на думку Лакійчука.

Компліментарні заяви Трампа щодо України і Європи дійсно прозвучали вперше. Цього разу він на нас не вішав всіх собак. Проте жодних зобов'язань на США він не взяв. Він сказав, що українці та європейці – молодці, вони воюють. Тепер у них є козирі, яких раніше не було, тоді нехай йдуть "грати", а США подивляться – може допоможуть, а може і ні,

– розповів Павло Лакійчук.

Сполучені Штати, на його думку, зацікавлені у продажі зброї європейським партнерам. Саме тому США і вимагали, щоб європейські країни виділяли по 5% від свого ВВП на оборону. Трамп розраховує, що ці 5% підуть у бюджет США як купівля американської зброї.

Водночас європейці наполягають на тому, щоб ці кошти йшли на їхню власну оборонну, а це зовсім не подобається Трампу.

