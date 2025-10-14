Украина надеется, что Соединенные Штаты таки передадут ракеты Tomahawk. Но на самом деле есть много вопросов, которые еще нужно решить.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко. По его словам, пока вообще нет решения о передаче ракет Tomahawk. Но если они будут, нужно еще ответить на многие вопросы.

Что известно о ракетах Tomahawk?

Как отметил Костенко, ракеты Tomahawk запускают с кораблей и подводных лодок. Украина не имеет такой возможности. Несмотря на это, есть информация о наземных пусковых установках. Но пока все это без деталей.

Также непонятно, какая дальность будет у ракет, которые могут передать Украине. Они способны лететь на расстояние и до 2 000 километров, и даже нести ядерное оружие. Но о соответствующих боеголовках пока вообще нет смысла говорить

Помним, что это не самые новые крылатые ракеты 1970 – 1980-х годов. Крылатые сбиваются легче, чем баллистические. Нужно решить, с чего ее запускаем. Также есть вопрос о количестве ракет. Если говорим об эффективности, то нужно не менее 200 единиц,

– сказал Костенко.

Несмотря на это, если все получится, Украина получит лучшие крылатые ракеты, которые будут у нас на вооружении. Сейчас наше государство не имеет серийного оружия с такой боевой частью, которое било бы на 2 000 километров. Понятно, что в России не просто так переживают из-за возможного решения США.

Если Украина получит даже 50 ракет, то это, конечно, определенным образом поможет. Но лучше было бы, если бы мы имели возможность получать 50 Tomahawk в месяц. И в придачу еще 50 баллистических ракет ATACMS.

Многое зависит от количества. По каким объектам бить? Зависит от замысла командования. Но на расстоянии 2 000 километров удастся ударить почти по всей европейской части России. А там расположено большинство ее важных объектов,

– подчеркнул Костенко.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?