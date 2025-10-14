Україна сподівається, що Сполучені Штати таки передадуть ракети Tomahawk. Але насправді є багато питань, які ще потрібно вирішити.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко. За його словами, поки взагалі немає рішення щодо передачі ракет Tomahawk. Але, якщо вони будуть, потрібно ще відповісти на багато питань.

Що відомо про ракети Tomahawk?

Як наголосив Костенко, ракети Tomahawk запускають з кораблів та підводних човнів. Україна не має такої можливості. Попри це, є інформація про наземні пускові установки. Але поки все це без деталей.

Також незрозуміло, яка дальність буде в ракет, що можуть передати Україні. Вони здатні летіти на відстань і до 2000 кілометрів, і навіть нести ядерну зброю. Але про відповідні боєголовки поки взагалі нема сенсу говорити

Пам'ятаємо, що це не найновіші крилаті ракети 1970-1980-х років. Крилаті збиваються легше, ніж балістичні. Потрібно вирішити, з чого її запускаємо. Також є питання щодо кількості ракет. Якщо говоримо про ефективність, то потрібно щонайменше 200 одиниць,

– сказав Костенко.

Попри це, якщо все вийде, Україна отримає найкращі крилаті ракети, які будуть в нас на озброєнні. Наразі наша держава не має серійної зброї з такою бойовою частиною, яка била б на 2000 кілометрів. Зрозуміло, що в Росії не просто так переживають через можливе рішення від США.

Якщо Україна отримає навіть 50 ракет, то це, звісно, певним чином допоможе. Але краще було б, якби ми мали змогу отримувати 50 Tomahawk на місяць. І на додачу ще 50 балістичних ракет ATACMS.

Багато що залежить від кількості. По яких об'єктах бити? Залежить від замислу командування. Та на відстані 2000 кілометрів вдасться вдарити майже по всій європейській частині Росії. А там розташована більшість її важливих об'єктів,

– наголосив Костенко.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk?