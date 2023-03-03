У Bild утверждают, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем

Самый верный пес Путина и вместе с тем самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, тяжело болеет. Как отмечают журналисты, речь идет не только о том, что ему нужны регулярные визиты к психиатру из-за жажды к убийствам и крови, но и к врачам, отвечающим за почки.

Заметим, что 21 февраля президент России произносил послание к Федеральному собранию и на этом мероприятии отсутствовало немало чиновников, в частности, Кадыров. Очевидно, он не мог там появиться из-за болезни.

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Кадыров не доверяет российским врачам

Как пишут медиа, за последние несколько месяцев Кадыров сильно набрал вес, а на видео видно, что он прямо-таки не может открыть глаз. Собственно, скорее всего у Кадырова серьезные проблемы с почками. По крайней мере, так утверждает бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев, который живет в эмиграции.

Проблемы с почками объясняют его раздутое тело. Говорят, Кадыров даже привез в Чечню медика из ОАЭ, потому что не верит врачам в России,

– констатировали в издании Bild со ссылкой на Ахмада Закаева.

Вероятно, речь идет именно о медике, по имени Яссин Ибрагим М. Эль-Шахат. Он является главным врачом почечного отделения больницы Burjeel в Абу-Даби. Прилетел он в Грозный – столицу Чечни, – чтобы лечить Кадырова как раз тогда, когда выступал Путин.

Путин также болеет: разведчики подтверждают

К этой теме вспомним, что время от времени в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что различными заболеваниями страдает президент вражеского государства Владимир Путин. Уже даже в Главном управлении подтверждали, что это так.

Начальник ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий констатировал, что российский диктатор тяжело болел и поэтому Кремль вынужден был вытаскивать на арену двойников бункерного деда.

Кроме того, спикер ГУР Андрей Юсов отмечал, что Путин давно неизлечимо болен, как и все российское общество.

Иногда Рамзан Кадыров, конечно, может выглядеть бодрым и активным, однако объясняется это тем, что его накачивают стимуляторами. Как пишут в Bild, самопровозглашенный лидер Чечни уже зависим от этих и других таблеток.