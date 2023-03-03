У Bild стверджують, що в Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям

Найвірніший пес Путіна та разом з тим самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, тяжко хворіє. Як зазначають журналісти, йдеться не лише про те, що йому потрібні регулярні візити до психіатра через жагу до вбивств та крові, а й – до лікарів, що відповідають за нирки.

Зауважимо, що 21 лютого президент Росії виголошував послання до Федеральних зборів і на цьому заході не було чимало чиновників, зокрема Кадирова. Очевидно, він не спроможний був там з'явитися через хворобу.

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Кадиров не довіряє російським лікарям

Як пишуть медіа, за останні кілька місяців Кадиров сильно набрав ваги, а на відео видно, що він просто-таки не може розплющити очей. Власне, скоріш за все, у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Принаймні так стверджує колишній віцепрем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції.

Проблеми з нирками пояснюють його роздуте тіло. Кажуть, Кадиров навіть привіз до Чечні медика з ОАЕ, бо не вірить лікарям у Росії,

– констатували у виданні Bild з посиланням на Ахмада Закаєва.

Ймовірно, йдеться саме про медика, на ім'я Яссін Ібрагім М. Ель-Шахат. Він є головний лікарем ниркового відділення лікарні Burjeel в Абу-Дабі. Прилетів він до Грозного – столиці Чечні, – аби лікувати Кадирова якраз тоді, коли виступав Путін.

Путін також хворіє: розвідники підтверджують

До цієї теми згадаємо, що час від часу у засобах масової інформації з'являються повідомлення про те, що на різноманітні захворювання страждає президент ворожої держави Владімір Путін. Уже навіть в Головному управлінні підтверджували, що це так.

Начальник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький констатував, що російський диктатор тяжко хворів та через це Кремль змушений був витягати на арену двійників бункерного діда.

Окрім того, речник ГУР Андрій Юсов зазначав, що Путін давно невиліковно хворий, як і все російське суспільство.

Інколи Рамзан Кадиров, звісно, може мати бадьорий та активний вигляд, однак пояснюється це тим, що накачують його стимуляторами. Як пишуть у Bild, самопроголошений лідер Чечні уже залежний від цих та інших таблеток.