У Bild стверджують, що в Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям
Джерело:Bild
Найвірніший пес Путіна та разом з тим самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, тяжко хворіє. Як зазначають журналісти, йдеться не лише про те, що йому потрібні регулярні візити до психіатра через жагу до вбивств та крові, а й – до лікарів, що відповідають за нирки.
Зауважимо, що 21 лютого президент Росії виголошував послання до Федеральних зборів і на цьому заході не було чимало чиновників, зокрема Кадирова. Очевидно, він не спроможний був там з'явитися через хворобу.
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Кадиров не довіряє російським лікарям
Як пишуть медіа, за останні кілька місяців Кадиров сильно набрав ваги, а на відео видно, що він просто-таки не може розплющити очей. Власне, скоріш за все, у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Принаймні так стверджує колишній віцепрем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції.
Проблеми з нирками пояснюють його роздуте тіло. Кажуть, Кадиров навіть привіз до Чечні медика з ОАЕ, бо не вірить лікарям у Росії,
– констатували у виданні Bild з посиланням на Ахмада Закаєва.
Ймовірно, йдеться саме про медика, на ім'я Яссін Ібрагім М. Ель-Шахат. Він є головний лікарем ниркового відділення лікарні Burjeel в Абу-Дабі. Прилетів він до Грозного – столиці Чечні, – аби лікувати Кадирова якраз тоді, коли виступав Путін.Зверніть увагу! Інколи Рамзан Кадиров, звісно, може мати бадьорий та активний вигляд, однак пояснюється це тим, що накачують його стимуляторами. Як пишуть у Bild, самопроголошений лідер Чечні уже залежний від цих та інших таблеток.
Путін також хворіє: розвідники підтверджують
- До цієї теми згадаємо, що час від часу у засобах масової інформації з'являються повідомлення про те, що на різноманітні захворювання страждає президент ворожої держави Владімір Путін. Уже навіть в Головному управлінні підтверджували, що це так.
- Начальник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький констатував, що російський диктатор тяжко хворів та через це Кремль змушений був витягати на арену двійників бункерного діда.
- Окрім того, речник ГУР Андрій Юсов зазначав, що Путін давно невиліковно хворий, як і все російське суспільство.