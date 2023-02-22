Отсутствие чиновников было замечено пользователями социальных сетей. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание Выступление Путина – это 2 часа низкокачественной лжи, но россиянам подойдет, – политтехнолог
Кто не попал на обращение Путина
Так, в зале во время речи российского диктатора не было:
- мэра Москвы Сергея Собянина,
- главы Чечни Рамзана Кадырова,
- командующего Объединенной группировкой войск Валерия Герасимова,
- заместителя Герасимова Сергея Суровикина,
- руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
Некоторые телеграм-каналы отследили, что личный самолет Кадырова в то время улетел в Абу-Даби. Ранее сообщалось, что председатель Чечни сейчас проводит значительную часть времени в ОАЭ.
Одно из пропагандистских изданий заявило, что мэр Москвы Собянин не смог прийти на стендап Путина в связи с болезнью.
А вот Евгения Пригожина не было на заседании диктатора, вероятно, из-за скандала с Минобороны России. Так, глава ЧВК "Вагнера" неоднократно критиковал российское Минобороны за нехватку снарядов и вооружения, за тактические просчеты на поле боя и за то, что Минобороны приписывает себе успехи его наемников.
Главные заявления Путина во время речи 21 февраля
- Российский диктатор во время выступления перед Федеральным собранием 21 февраля еще раз заявил, что его государство якобы воюет с НАТО.
- Путин пожаловался, что якобы против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран Альянса.
- Также Путин намекнул на использование ядерного оружия. Глава Кремля заявил, что Минобороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.
- Кроме того, кремлевский диктатор заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ.