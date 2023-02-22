Отсутствие чиновников было замечено пользователями социальных сетей. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Выступление Путина – это 2 часа низкокачественной лжи, но россиянам подойдет, – политтехнолог

Кто не попал на обращение Путина

Так, в зале во время речи российского диктатора не было:

мэра Москвы Сергея Собянина,

главы Чечни Рамзана Кадырова,

командующего Объединенной группировкой войск Валерия Герасимова,

заместителя Герасимова Сергея Суровикина,

руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Некоторые телеграм-каналы отследили, что личный самолет Кадырова в то время улетел в Абу-Даби. Ранее сообщалось, что председатель Чечни сейчас проводит значительную часть времени в ОАЭ.

Одно из пропагандистских изданий заявило, что мэр Москвы Собянин не смог прийти на стендап Путина в связи с болезнью.

А вот Евгения Пригожина не было на заседании диктатора, вероятно, из-за скандала с Минобороны России. Так, глава ЧВК "Вагнера" неоднократно критиковал российское Минобороны за нехватку снарядов и вооружения, за тактические просчеты на поле боя и за то, что Минобороны приписывает себе успехи его наемников.

Главные заявления Путина во время речи 21 февраля