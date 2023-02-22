Однако политтехнолог Борис Тизенгаузен обратил внимание на то, что Путин оговорился. Глава Кремля отметил, что Россия может провести ядерные испытания, если первыми их проведут США. Об этом политтехнолог рассказал 24 Каналу.

Смотрите также Разведка Британии проанализировала выступление Путина: Лондон призывает пересмотреть решение по ДСНО

Путин сделал большую ерунду

По его мнению, Путин был очень осторожен в своих формулировках. Хотя, конечно, его слова восприняли как ядерный шантаж.

Однако он сделал большую глупость. Ведь Си Цзиньпинь, глава Китая, в своей программной речи отметил, что нельзя угрожать ядерным оружием. Думаю, со стороны Китая к Путину будет много вопросов после его заявления,

– подчеркнул политтехнолог.

Он отметил, что Путин нес 2 часа низкокачественную ложь. В то же время, он говорил, что Россия ни на кого не нападала. И дальше хвастался тем, что "появился сухопутный коридор" и "Азовское море стало внутренним морем России".

"То есть ни на кого Россия не нападала, но земли "отжала", - подчеркнул Тизенгаузен.

Это была такая "дичь", в которую никто не поверил

Он считает, что эта речь Путина была одним из худших его ежегодных обращений. Глава Кремля традиционно рассказал о ценностях, о каких-то там "геях на Западе", о том, что "Запад создал в Украине каких-то неонацистов и своей костлявой рукой толкнул на войну с Россией".

Это была такая "дичь", что, судя по лицам, в нее не верили даже сидевшие в зале и слушавшие Путина. Поэтому его речь очень слабая. Но для россиян подойдет,

– добавил политтехнолог.

По его мнению, накануне полномасштабного вторжения России в Украину Путину следовало бы подвести итоги. Будь у него какие-то победные завоевания, он бы сказал: мол, мы выстояли, прорвали фронт, захватили еще больше областей, Запад просит нас о переговорах, но мы отказываемся.

Он отметил, что официально никто Россию не поддержал в этой войне, кроме Беларуси, но она это сделала в довольно обтекаемых формулировках. Даже африканские страны не поддержали, куда Кремль кучу "бабла" заливает.

Политтехнолог оценил речь Путина 21 февраля: смотрите видео

"Но проигрыш России в войне достаточно серьезный. Это и потеря геополитического веса на международной арене, потеря мировых рынков, объявление мобилизации, бегство миллионов россиян из страны, изоляция России, тотальная русофобия. Никаких плюсов от этой войны нет", – подчеркнул собеседник.

Поэтому, по словам Бориса Тизенгаузена, политтехнологи Путина правильно сделали, что вместо того, чтобы подводить итоги года, очертили в его речи причины и безисходность России. Мол, она просто не могла не вступить в войну.

Реакция на речь Владимира Путина 21 февраля