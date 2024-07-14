Как определяют тяжесть ранения на ВЛК: объясняют юристы

Тяжесть ранения военно-врачебная комиссия определяет на основе классификатора распределения травм по степени тяжести. Именно после этого будет понятно, получит ли военный выплаты за ранение.

Юристы объясняют, что классификатор утвержден приказом Министерства здравоохранения от 04 июля 2007 года № 370.

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Как определяют степень тяжести заболевания

Важно, чтобы в заключении ВВК отмечалось "тяжелое ранение", поскольку военнослужащие, которые находятся в отпуске для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) в связи с получением тяжелого ранения, включаются в приказы на выплату 100 тысяч дополнительного вознаграждения,

– рассказали специалисты.

Они объяснили, что в случае, если военно-врачебная комиссия в заключении неправильно определила тяжесть ранения, то рекомендуют обжаловать такое заключение ВВК.

Юристы объяснили, что по характеру полученных повреждений к тяжелым травмам относятся:

открытая проникающая черепно-мозговая травма;

перелом черепа;

внутричерепная травма тяжелой и среднетяжелой степени тяжести;

ранения, проникающие в просвет глотки, гортани, трахеи, пищевода, а также повреждения щитовидной и вилочковой желез;

проникающие ранения позвоночника;

повреждения позвонков шейного отдела позвоночника, в том числе и без нарушения функции спинного мозга;

нестабильные повреждения грудных или поясничных позвонков;

закрытые повреждения спинного мозга;

ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость, полость перикарда или клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних органов;

ранения живота, проникающие в полость брюшины;

ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечника;

открытые ранения органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников, поджелудочной железы);

разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полости или полости таза, забрюшинного пространства, разрывы диафрагмы,

разрывы предстательной железы, разрыв мочеточника, разрыв перепончатой части мочеиспускательного канала;

переломы заднего полукольца таза с разрывом подвздошно-крестцового сочленения и нарушением непрерывности тазового кольца или двойные переломы тазового кольца в передней и задней частях с нарушением его непрерывности;

вывихи и переломовывихи крупных суставов конечностей;

закрытые и открытые переломы длинных костей конечностей;

множественные переломы пястных и плюсневых костей;

повреждения крупного кровеносного сосуда: аорты, сонной (общей, внутренней, внешней), подключичной, плечевой, бедренной, подколенной артерий или вен, сопровождающие их;

термические (химические) ожоги 4 степени с площадью поражения, превышающей 1% поверхности тела;

ожоги 3 степени с площадью поражения, превышающей 10% поверхности тела;

ожоги 3 степени кисти, стопы, участков крупных суставов, шеи, половых органов с площадью поражения, превышающей 1% поверхности тела;

ожоги 2 степени с площадью поражения, превышающей 20% поверхности тела;

ожоги дыхательных путей с ожогами лица и волосистой части головы;

электротермические поражения (низко- и высоковольтные) с поражением кожи и субфасциальных структур тела;

отморожения 3-4 степени, общее охлаждение организма;

радиационные поражения средней (12 – 20 грей) и тяжелой (20 грей и более) степени тяжести;

прерывание беременности;

повреждения периферической нервной системы с функциональными нарушениями;

длительные расстройства здоровья с временной потерей трудоспособности на 60 дней и более;

стойкая потеря трудоспособности (инвалидность);

травмы органа зрения, сопровождающиеся нарушением зрения.

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Тяжелыми считают также травмы, что в острый период сопровождаются:

шоком любой степени тяжести и любого генеза;

комой различной этиологии;

острой сердечной или сосудистой недостаточностью, коллапсом, тяжелой степенью нарушения мозгового кровообращения;

острой почечной или печеночной недостаточностью;

острой дыхательной недостаточностью;

расстройством регионального и органного кровообращения, что приводит к инфаркту внутренних органов, гангрене конечностей, эмболии (газовой и жировой) сосудов головного мозга, тромбоэмболии;

сепсисом.

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Травмы, которые привели к тяжелым последствиям: