Як визначають тяжкість поранення на ВЛК: пояснюють юристи

Важкість поранення військово-лікарська комісія визначає на основі класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості. Саме після цього буде зрозуміло, чи отримає військовий виплати за поранення.

Юристи пояснюють, що класифікатор затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я від 04 липня 2007 року № 370.

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Як визначають ступінь важкості захворювання

Важливо, щоб у висновку ВЛК зазначалося "тяжке поранення", оскільки військовослужбовці, які перебувають у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) у зв'язку з отриманням тяжкого поранення, включаються до наказів на виплату 100 тисяч додаткової винагороди,

– розповіли фахівці.

Вони пояснили, що у випадку, якщо військово-лікарська комісія у висновку неправильно визначила тяжкість поранення, то рекомендують оскаржувати такий висновок ВЛК.

Юристи пояснили, що за характером отриманих пошкоджень до тяжких травм належать:

відкрита проникаюча черепно-мозкова травма;

перелом черепа;

внутрішньочерепна травма важкого і середньо важкого ступеня тяжкості;

поранення, що проникають у просвіт глотки, гортані, трахеї, стравоходу, а також ушкодження щитоподібної та вилочкової залоз;

проникаючі поранення хребта;

ушкодження хребців шийного відділу хребта, зокрема й без порушення функції спинного мозку;

нестабільні ушкодження грудних або поперекових хребців;

закриті ушкодження спинного мозку;

поранення грудної клітки, що проникають у плевральну порожнину, порожнину перикарду або клітковину середостіння, зокрема без ушкодження внутрішніх органів;

поранення живота, що проникають у порожнину очеревини;

поранення, що проникають у порожнину сечового міхура або кишечника;

відкриті поранення органів заочеревинного простору (нирок, наднирників, підшлункової залози);

розрив внутрішнього органа грудної або черевної порожнини або порожнини таза, заочеревинного простору, розриви діафрагми,

розриви передміхурової залози, розрив сечовода, розрив перетинкової частини сечовипускального каналу;

переломи заднього півкільця таза з розривом клубово-крижового зчленування і порушенням безперервності тазового кільця або подвійні переломи тазового кільця в передній і задній частинах з порушенням його безперервності;

вивихи та переломовивихи великих суглобів кінцівок;

закриті та відкриті переломи довгих кісток кінцівок;

множинні переломи п'ястних та плеснових кісток;

ушкодження крупної кровоносної судини: аорти, сонної (загальної, внутрішньої, зовнішньої), підключичної, плечової, стегнової, підколінної артерій або вен, що супроводжують їх;

термічні (хімічні) опіки 4 ступеня з площею ураження, що перевищує 1% поверхні тіла;

опіки 3 ступеня з площею ураження, що перевищує 10% поверхні тіла;

опіки 3 ступеня кисті, стопи, ділянок великих суглобів, шиї, статевих органів з площею ураження, що перевищує 1% поверхні тіла;

опіки 2 ступеня з площею ураження, що перевищує 20% поверхні тіла;

опіки дихальних шляхів з опіками обличчя і волосистої частини голови;

електротермічні ураження (низько- та високовольтні) з ураженням шкіри та субфасціальних структур тіла;

відмороження 3-4 ступеня, загальне охолодження організму;

радіаційні ураження середнього (12 – 20 грей) і важкого (20 грей і більше) ступеня тяжкості;

переривання вагітності;

ушкодження периферичної нервової системи з функціональними порушеннями;

тривалі розлади здоров'я з тимчасовою втратою працездатності на 60 днів і більше;

стійка втрата працездатності (інвалідність);

травми органа зору, що супроводжуються порушенням зору.

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Тяжкими вважають також травми, що в гострий період супроводжуються:

шоком будь-якого ступеня тяжкості та будь-якого генезу;

комою різної етіології;

гострою серцевою або судинною недостатністю, колапсом, важким ступенем порушення мозкового кровообігу;

гострою нирковою або печінковою недостатністю;

гострою дихальною недостатністю;

розладом регіонального і органного кровообігу, що призводить до інфаркту внутрішніх органів, гангрени кінцівок, емболії (газової і жирової) судин головного мозку, тромбоемболії;

сепсисом.

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Травми, які призвели до тяжких наслідків: