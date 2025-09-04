Невероятная история на фронте: раненого бойца из окружения спас электробайк
- Раненый боец был спасен из окружения на Северском направлении с помощью электробайка.
- Спасательная операция удалась с третьей попытки после потери двух дронов и двух велосипедов.
Раненый боец пять дней был один в полном окружении на Северском направлении. Его спас электробайк, который сбросили с дрона.
В эфире 24 Канала начальник штаба 4 батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал об этом спасении. Он отметил, что электробайки спасают жизни и помогают выполнять десятки задач на фронте.
Как спасли бойца из окружения?
Боец бригады "Рубеж" оставался один в полном окружении на Северском направлении. Из-за ранения в ногу он не мог передвигаться.
Мы сбросили нашему побратиму электробайк с помощью большого аграрного дрона. Он смог сесть на него и выехать благодаря мобильности и бесшумности этого транспорта,
– рассказал Гриценко.
По его словам, спасти удалось только с третьей попытки. Первые две стоили подразделению двух дронов и двух велосипедов, но жизнь бойца была сохранена.
Для чего военным нужны электробайки?
В бригаде "Рубеж" объяснили, что электробайки широко применяют на передовой. Они позволяют перевозить боеприпасы, дроны, медикаменты и эвакуировать раненых.
Можно регулярно доставлять ребятам боеприпасы, подвозить дроны или медикаменты. Это делается незаметными лесными тропами, без риска потерять машину от вражеского удара,
– объяснил Гриценко.
Он подчеркнул, что небольшой вес и бесшумность делают электробайки универсальными на фронте. Именно благодаря этим преимуществам они помогают выполнять десятки задач и спасают жизни.
Какие изменения происходят в сфере мобилизации?
- В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили как минимум до 5 ноября. Призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет, признаны годными к службе. Те, кто не имеет опыта, после мобилизации проходят подготовку, а старших за 50 лет чаще привлекают к тыловым задачам.
- Параллельно в Верховной Раде рассматривают законопроекты относительно отсрочек для студентов и преподавателей. В частности, предлагают сохранить право на отсрочку только для тех, кто впервые получает высший уровень образования и учится на дневной или дуальной форме, а также распространить ее на педагогов высших учебных заведений независимо от ученой степени.
- Кроме того, депутаты одобрили в первом чтении законопроект, который позволяет временно трудоустраивать и бронировать военнообязанных, даже если они не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске. Это решение должно помочь оборонным предприятиям закрывать вакансии и формировать кадровый резерв.