Поранений боєць п'ять днів був сам у повному оточенні на Сіверському напрямку. Його врятував електробайк, який скинули з дрона.

В ефірі 24 Каналу начальник штабу 4 батальйону "Сила Свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів про цей порятунок. Він наголосив, що електробайки рятують життя і допомагають виконувати десятки завдань на фронті.

Дивіться також Бійці ВМС знищили катер з росіянами, – Світан пояснив, що відбувається біля Тендрівської коси

Як врятували бійця з оточення?

Боєць бригади "Рубіж" залишався сам у повному оточенні на Сіверському напрямку. Через поранення в ногу він не міг пересуватися.

Ми скинули нашому побратиму електробайк за допомогою великого аграрного дрона. Він зміг сісти на нього і виїхати завдяки мобільності та безшумності цього транспорту,

– розповів Гриценко.

За його словами, врятувати вдалося лише з третьої спроби. Перші дві коштували підрозділу двох дронів і двох велосипедів, але життя бійця було збережене.

Для чого військовим потрібні електробайки?

У бригаді "Рубіж" пояснили, що електробайки широко застосовують на передовій. Вони дають змогу перевозити боєприпаси, дрони, медикаменти та евакуйовувати поранених.

Можна регулярно доставляти хлопцям боєприпаси, підвозити дрони чи медикаменти. Це робиться непомітними лісовими стежками, без ризику втратити машину від ворожого удару,

– пояснив Гриценко.

Він підкреслив, що невелика вага й безшумність роблять електробайки універсальними на фронті. Саме завдяки цим перевагам вони допомагають виконувати десятки завдань і рятують життя.

Важливо! Триває збір на електробайки для Бригади Рубіж

Задонатити можна за цим посиланням.

Номер картки банки: 4441 1111 2822 2167

Які зміни відбуваються у сфері мобілізації?