Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що знищення російського катера – чергова успішна операція з боку ВМС. Повідомляли про 7 знищених окупантів та ще 4 – поранених.
Що відомо про Тендрівську косу?
Як наголосив Світан, тут є свої географічні нюанси. І Тендрівська, і Кінбурнська коса – це фактично географічний "котел". Утриматися там та виходити звідти складно.
Де розташована Тендрівська коса: дивіться карту бойових дій
Російські окупанти контролюють лівий берег Херсонщини та півострів Крим, тому й лізуть ще й Тендрівську косу. Сили оборони час від часу знищують там ворога. Дуже добре в таких операціях проявляють себе, зокрема, підрозділи ГУР.
Останнім часом ми не били по серйозних морських цілях. Тут різні причини. Основна – Росія відвела кораблі до Новоросійська. Інша причина – серйозна система ППО, яка не дає нашим засобам ураження виконати бойове завдання,
– сказав Світан.
При цьому упродовж останнього часу Сили оборони регулярно знищують засоби ППО ворога в тому ж тимчасово окупованому Криму.
Що відомо про удари по ППО в Криму?
- 31 серпня ГУР дронами успішно атакувало низку об'єктів в Криму. Серед знищених цілей – РЛК "Утьос-Т", радіотелескоп РТ-70, БРЛС МР-10М1 "Мис" М1, РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400 тощо.
- В ніч на 30 серпня Сили спеціальних операцій України провели низку заходів на території Криму. Зокрема вдалося знищити радіолокаційну станцію до комплексу С-300.
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про нещодавні втрати ворога в Криму. За його словами, з 2014 року ворог розмістив на півострові колосальну кількість різних радіолокаційних засобів. Україна намагається проріджувати ворожу ППО на цій ділянці фронту.