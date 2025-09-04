Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що знищення російського катера – чергова успішна операція з боку ВМС. Повідомляли про 7 знищених окупантів та ще 4 – поранених.

Що відомо про Тендрівську косу?

Як наголосив Світан, тут є свої географічні нюанси. І Тендрівська, і Кінбурнська коса – це фактично географічний "котел". Утриматися там та виходити звідти складно.

Де розташована Тендрівська коса: дивіться карту бойових дій

Російські окупанти контролюють лівий берег Херсонщини та півострів Крим, тому й лізуть ще й Тендрівську косу. Сили оборони час від часу знищують там ворога. Дуже добре в таких операціях проявляють себе, зокрема, підрозділи ГУР.

Останнім часом ми не били по серйозних морських цілях. Тут різні причини. Основна – Росія відвела кораблі до Новоросійська. Інша причина – серйозна система ППО, яка не дає нашим засобам ураження виконати бойове завдання,

– сказав Світан.

При цьому упродовж останнього часу Сили оборони регулярно знищують засоби ППО ворога в тому ж тимчасово окупованому Криму.

