В эфире 24 Канала начальник штаба 4 батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал об этом спасении. Он отметил, что электробайки спасают жизни и помогают выполнять десятки задач на фронте.

Как спасли бойца из окружения?

Боец бригады "Рубеж" оставался один в полном окружении на Северском направлении. Из-за ранения в ногу он не мог передвигаться.

Мы сбросили нашему побратиму электробайк с помощью большого аграрного дрона. Он смог сесть на него и выехать благодаря мобильности и бесшумности этого транспорта,

– рассказал Гриценко.

По его словам, спасти удалось только с третьей попытки. Первые две стоили подразделению двух дронов и двух велосипедов, но жизнь бойца была сохранена.

Для чего военным нужны электробайки?

В бригаде "Рубеж" объяснили, что электробайки широко применяют на передовой. Они позволяют перевозить боеприпасы, дроны, медикаменты и эвакуировать раненых.

Можно регулярно доставлять ребятам боеприпасы, подвозить дроны или медикаменты. Это делается незаметными лесными тропами, без риска потерять машину от вражеского удара,

– объяснил Гриценко.

Он подчеркнул, что небольшой вес и бесшумность делают электробайки универсальными на фронте. Именно благодаря этим преимуществам они помогают выполнять десятки задач и спасают жизни.

