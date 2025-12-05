"Бойцы об этом часто просили": Зеленский анонсировал новое распределение мобилизованных между бригадами

Владимир Зеленский провел Ставку, на которой было принято важное решение о распределении людей между боевыми бригадами. По словам президента, бойцы об этом неоднократно просили.

Теперь каждая боевая бригада будет ежемесячно гарантированно получать новое пополнение личного состава. Это позволит заранее планировать обучение в бригаде, организовывать ротации и выстраивать работу подразделений. Об этом сообщил глава государства, передает 24 Канал.

Смотрите также Отказ от территорий "неприемлем": Сырский очертил условия справедливого мира

Как теперь будут распределять мобилизованных между бригадами?

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса подробнее объяснил, что означает решение, принятое на Ставке.

Речь идет о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки.

Каждая бригада, которая выполняет боевые задачи на линии соприкосновения, ежемесячно будет получать стабильное, определенное количество мобилизованных.

Количество разовых ручных решений должно уменьшиться, а взамен должна работать четкая система, которая дает командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава.

Подготовка новобранцев будет проходить в условиях, максимально приближенных к реалиям конкретной бригады.

Сейчас 37 боевых бригад уже могут самостоятельно проводить базовую подготовку, и эти возможности постепенно будут расширяться. Там, где собственных учебных подразделений пока нет, подготовка будет проходить в учебных центрах и батальонах армейских корпусов, но с полным сопровождением инструкторов бригады.

Для бригад новое распределение мобилизованных означает предсказуемость, возможность формировать свои циклы обучения, слаживать подразделения и работать с личным составом более системно.

Что известно о новых контрактах для ВСУ?

5 декабря правительство одобрило и передало в Верховную Раду законопроект о новых контрактах для военных.

Они предусматривают четкие сроки службы и финансовые бонусы.

Контракты разработало Минобороны по поручению президента как ответ на запросы войска и общества.

Основные изменения:

срок службы – от 1 до 5 лет;

для контрактов на 2 – 5 лет предусмотрено 12 месяцев отсрочки от мобилизации после завершения службы;

ежегодные бонусы и дополнительные выплаты за участие в боевых действиях;

новые контракты могут заключать резервисты, мобилизованные и те, кто уже служит.

Правительство ожидает быстрого принятия законопроекта. Запуск системы планируется в первом квартале 2026 года.