"Бійці про це часто просили": Зеленський анонсував новий розподіл мобілізованих між бригадами

Володимир Зеленський провів Ставку, на якій було ухвалене важливе рішення щодо розподілу людей між бойовими бригадами. За словами президента, бійці про це неодноразово просили.

Тепер кожна бойова бригада буде щомісяця гарантовано отримувати нове поповнення особового складу. Це дозволить заздалегідь планувати навчання в бригаді, організовувати ротації та вибудовувати роботу підрозділів. Про це повідомив глава держави, передає 24 Канал.

Як тепер розподілятимуть мобілізованих між бригадами?

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса детальніше пояснив, що означає рішення, ухвалене на Ставці.

Йдеться про новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки.

Кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих.

Кількість разових ручних рішень має зменшитися, а натомість повинна працювати чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу.

Підготовка новобранців проходитиме в умовах, максимально наближених до реалій конкретної бригади.

Зараз 37 бойових бригад уже можуть самостійно проводити базову підготовку, і ці можливості поступово розширюватимуться. Там, де власних навчальних підрозділів поки немає, підготовка проходитиме в навчальних центрах і батальйонах армійських корпусів, але з повним супроводом інструкторів бригади.

Для бригад новий розподіл мобілізованих означає передбачуваність, можливість формувати свої цикли навчання, злагоджувати підрозділи та працювати з особовим складом більш системно.

Що відомо про нові контракти для ЗСУ?

5 грудня уряд схвалив і передав до Верховної Ради законопроєкт про нові контракти для військових.

Вони передбачають чіткі строки служби та фінансові бонуси.

Контракти розробило Міноборони за дорученням президента як відповідь на запити війська й суспільства.

Основні зміни:

строк служби – від 1 до 5 років;

для контрактів на 2 – 5 років передбачено 12 місяців відстрочки від мобілізації після завершення служби;

щорічні бонуси та додаткові виплати за участь у бойових діях;

нові контракти можуть укладати резервісти, мобілізовані та ті, хто вже служить.

Уряд очікує швидкого ухвалення законопроєкту. Запуск системи планується в першому кварталі 2026 року.