Коррупция в энергетике: НАБУ и САП вручили Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения

НАБУ и САП вручили ходатайство об избрании меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву. Его хотят держать под стражей.

Экс-чиновник уже подозревается НАБУ и САП в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

Что известно о ходатайстве НАБУ по Чернышеву?

По данным следствия, Алексей Чернышов был среди тех, кто посещал так называемую прачечную – места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Объектом руководил руководитель преступной организации.

Детективы задокументировали, что подозреваемый и его доверенное лицо получили более 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными.

Чернышов и без того уже имеет подозрение НАБУ и САП в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Что известно о фигурантах операции "Мидас"?