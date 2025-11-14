Корупція в енергетиці: НАБУ та САП вручили Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу
- НАБУ і САП вручили клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем і одержанні неправомірної вигоди.
- Слідство стверджує, що Чернишов отримав понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою, пов'язаних із легалізацією коштів через так звану "пральню".
НАБУ та САП вручили клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову. Його хочуть тримати під вартою.
Експосадовець вже підозрюється НАБУ і САП у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.
Що відомо про клопотання НАБУ щодо Чернишова?
За даними слідства, Олексій Чернишов був серед тих, хто відвідував так звану "пральню" – місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Об'єктом керував керівник злочинної організації.
Детективи задокументували, що підозрюваний та його довірена особа отримали понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою.
Чернишов і без того вже має підозру НАБУ і САП у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Що відомо про фігурантів операції "Мідас"?
10 листопада НАБУ і САП провели масштабну операцію "Мідас" з викриття корупції у сфері енергетики.
У НАБУ розповіли, що робота з викриття злочинної організації тривала 15 місяців. Учасники групи вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ"НАЕК "Енергоатом".
НАБУ зокрема викрило офіс у центрі Києва, який належав родині екснардепа Андрія Деркача. У ньому легалізовували незаконно отримані гроші – близько 100 мільйонів доларів.