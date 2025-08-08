Служба безопасности вышла с официальной коммуникацией относительно заявлений руководителей НАБУ и САП. Там отвергли тезисы о давлении, а также объяснили, почему не предоставили материалы уголовных производств.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Как СБУ реагирует на обвинения в свою сторону?

В СБУ отметили, что следователи не обязаны разглашать любую доказательства по уголовным производствам в отношении НАБУ вне пределов, определенных законом. Там отметили, что обнародовали всю необходимую информацию, включая аутентичные аудиоразговоры фигурантов, еще 21 июля.

Вместе с тем 7 августа следователи СБУ предоставили руководителю НАБУ отдельную информацию и отдельные материалы, подтверждающие обоснованность объявленных подозрений 2 работникам НАБУ,

– указали в пресс-службе.

Служба безопасности отметила, что весь массив доказательной базы будет предоставлен исключительно суду.

Кроме того, в СБУ опровергли заявления о якобы "давлении на определенных людей, чтобы они свидетельствовали, что в НАБУ действительно есть российские влияния". Пресс-служба отметила, что о влиянии на НАБУ нардепа от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Федора Христенко, в частности, свидетельствуют и аутентичные записи его собственных разговоров.

Отдельно напомним: во время обысков по месту жительства нардепа в Украине (в доме, где сейчас живут его близкие родственники) обнаружены материалы негласных следственных действий и анкеты детективов НАБУ,

– добавили правоохранители.

СБУ считает, что любые заявления представителя пророссийской партии ОПЗЖ об "опасности, которая угрожает жизни", является ничем иным как попыткой избежать уголовной ответственности.

Также, как добавила Служба безопасности, все заявления и слухи о том, что якобы задержанный детектив НАБУ Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.