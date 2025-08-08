Служба безпеки вийшла з офіційною комунікацією щодо заяв керівників НАБУ та САП. Там відкинули тези про тиск, а також пояснили, чому не надали матеріали кримінальних проваджень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Як СБУ реагує на звинувачення у свій бік?

У СБУ зазначили, що слідчі не зобов'язані розголошувати будь-яку докази з кримінальних проваджень щодо НАБУ поза межами, визначеними законом. Там наголосили, що оприлюднили усю необхідну інформацію, включно з аутентичними аудіорозмовами фігурантів, ще 21 липня.

Разом з тим 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обгрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ,

– вказали у пресслужбі.

Служба безпеки наголосила, що весь масив доказової бази буде надано виключно суду.

Крім того, у СБУ спростували заяви про нібито "тиск на певних людей, аби вони свідчили, що в НАБУ дійсно є російські впливи". Пресслужба зауважила, що про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов.

Окремо нагадаємо: під час обшуків за місцем проживання нардепа в Україні (в будинку, де зараз мешкають його близькі родичі) виявлено матеріали негласних слідчих дій і анкети детективів НАБУ,

– додали правоохоронці.

СБУ вважає, що будь-які заяви представника проросійської партії ОПЗЖ про "небезпеку, яка загрожує життю", є нічим іншим як спробою уникнути кримінальної відповідальності.

Також, як додала Служба безпеки, усі заяви та чутки про те, що нібито затриманий детектив НАБУ Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності.