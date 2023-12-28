Не прожили и 30 минут, – "Осман" рассказал о мести оккупантам, расстрелявшим пленных (18+)

Россияне, убившие украинских пленных возле Работино, ликвидированы. Об этом сообщил доброволец 24ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" в телеграм-канале "Говорят снайпер", передает 24 Канал.

Оккупантам отомстили за убийство трех наших пленных под Работино. 27 декабря стало известно о казни украинских военных, которая произошла еще 16 декабря. По крайней мере, эту дату указали в прокуратуре.

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Украинские воины выложили видео ликвидации россиян

Видео с местью за расстрелянных бойцов. П*доры не прожили даже полчаса после данного преступления. Воины эвакуированы и переданы для похорон родным,

– говорится в подписи.

Украинские воины отомстили оккупантам, расстрелявшим пленных под Работино: смотрите видео

Осторожно! Кадры могут шокировать! Видео 18+!

Что известно о казни украинских пленных возле Работино на Запорожье