Не прожили и 30 минут, – "Осман" рассказал о мести оккупантам, расстрелявшим пленных (18+)
Россияне, убившие украинских пленных возле Работино, ликвидированы. Об этом сообщил доброволец 24ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" в телеграм-канале "Говорят снайпер", передает 24 Канал.
Оккупантам отомстили за убийство трех наших пленных под Работино. 27 декабря стало известно о казни украинских военных, которая произошла еще 16 декабря. По крайней мере, эту дату указали в прокуратуре.
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Украинские воины выложили видео ликвидации россиян
Видео с местью за расстрелянных бойцов. П*доры не прожили даже полчаса после данного преступления. Воины эвакуированы и переданы для похорон родным,
– говорится в подписи.
Украинские воины отомстили оккупантам, расстрелявшим пленных под Работино: смотрите видео
Осторожно! Кадры могут шокировать! Видео 18+!
Что известно о казни украинских пленных возле Работино на Запорожье
- В Офисе генпрокурора сообщили, что украинских воинов убили через час после того, как они попали в плен. Россия в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными. Из-за этого ОГП возбудил уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Санкция статьи – от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
- К преступлению, возможно, причастна 76-я десантная дивизия России, так называемые псковские десантники. Они уже отличились многими военными преступлениями в Украине.
- 28 декабря стало известно, что расстрелянные пленники были из 82-й бригады Десантно-штурмовых войск. Об этом сообщили в самих ДШВ. Также там уточнили, что военные "выбыли из строя в результате попадания в плен (hors de combat) после получения ранений и контузий разных степеней тяжести". Их тела были эвакуированы с поля боя.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец резко обратился к международному сообществу после этой трагедии. Он отметил, что россияне часто расстреливают украинских пленных. "Такие казни – это не единичный случай, всколыхнувший не только все украинское общество, но и международное сообщество. Просто "быть обеспокоенными" в таких случаях – мало и безрезультатно! Мир должен всячески способствовать тому, чтобы военные преступники на всех уровнях понесли ответственность", – выразился он.