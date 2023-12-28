Не прожили й 30 хвилин, – "Осман" розповів про помсту окупантам, які розстріляли полонених (18+)
Росіяни, які вбили українських полонених біля Роботиного, ліквідовані. Про це повідомив доброволець 24ОШБ "Айдар" із позивним "Осман" у телеграм-каналі "Говорять снайпер", передає 24 Канал.
Окупантам помстилися за вбивство трьох наших полонених під Роботиним. 27 грудня стало відомо про страту українських військових, яка відбулася ще 16 грудня. Принаймні цю дату вказали в прокуратурі.
Дивіться також Розстріл українських військовополонених біля Роботиного: все, що відомо про злочин Росії
Українські воїни виклали відео ліквідації росіян
Відео з помстою за розстріляних бійців. П*дори не прожили навіть пів години після даного злочину. Воїнів евакуйовано та передано для похорону рідним,
– ідеться в підписі.
Українські воїни помстилися окупантам, які розстріляли полонених під Роботино: дивіться відео
Обережно! Кадри можуть шокувати! Відео 18+!
Що відомо про страту українських полонених біля Роботино на Запоріжжі
- В Офісі генпрокурора повідомили, що українських воїнів убили за годину після того, як вони потрапили в полон. Росія вкотре порушила Женевську конвенцію щодо поводження з військовополоненими. Через це ОГП відкрив кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Санкція статті – від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.
- До злочину, можливо, причетна 76 десантна дивізія Росії, так звані псковські десантники. Вони вже відзначилися багатьма воєнними злочинами в Україні.
- 28 грудня стало відомо, що розстріляні полонені були із 82-ї бригади Десантно-штурмових військ. Про це повідомили в самих ДШВ. Також там уточнили, що військові "вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон (hors de combat) після отримання поранень та контузій різних ступеней тяжкості". Їхні тіла були евакуйовані з поля бою.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець різко звернувся до міжнародної спільноти після цієї трагедії. Він наголосив: росіяни часто розстрілюють українських полонених. "Такі страти – це не поодинокий випадок, який сколихнув не лише все українське суспільство, а й міжнародну спільноту. Просто "бути стурбованими" в таких випадках – замало і безрезультатно! Світ має всіляко сприяти тому, аби воєнні злочинці на всіх рівнях понесли відповідальність", – висловився він.