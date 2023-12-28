Не прожили й 30 хвилин, – "Осман" розповів про помсту окупантам, які розстріляли полонених (18+)

Росіяни, які вбили українських полонених біля Роботиного, ліквідовані. Про це повідомив доброволець 24ОШБ "Айдар" із позивним "Осман" у телеграм-каналі "Говорять снайпер", передає 24 Канал.

Окупантам помстилися за вбивство трьох наших полонених під Роботиним. 27 грудня стало відомо про страту українських військових, яка відбулася ще 16 грудня. Принаймні цю дату вказали в прокуратурі.

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Українські воїни виклали відео ліквідації росіян

Відео з помстою за розстріляних бійців. П*дори не прожили навіть пів години після даного злочину. Воїнів евакуйовано та передано для похорону рідним,

– ідеться в підписі.

Українські воїни помстилися окупантам, які розстріляли полонених під Роботино: дивіться відео

Обережно! Кадри можуть шокувати! Відео 18+!

Що відомо про страту українських полонених біля Роботино на Запоріжжі