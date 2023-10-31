В Волновахе похоронили семью, которую расстреляли россияне

Российские солдаты 27 октября расстреляли большую семью в Волновахе, во временно оккупированной Донецкой области. Уже со временем стало известно, что семью Капканец удалось похоронить.

Этот расстрел оккупанты совершили поздно ночью, когда семья уже спала. В частности, захватчики даже убили маленьких детей.

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Расстрелянную семью похоронили в Волновахе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал кадры, как расстрелянную семью Капканец похоронили в Волновахе. В частности, к могилам убитых людей поднесли венки, а к детским надгробиям – игрушки.

В Волновахе похоронили расстрелянную семью / Видео из телеграм-канала Петра Андрющенко

Андрющенко отметил, что, к сожалению, нет даже "намека на справедливость" в ситуации с расстрелянной семьей в Волновахе. В то же время он выразил надежду, что украинское оружие сможет отплатить оккупантам, убившим семью в оккупированной Донецкой области.

Что известно о расстреле семьи в Волновахе