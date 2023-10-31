У Волновасі поховали родину, яку розстріляли росіяни

Російські солдати 27 жовтня розстріляли велику родину у місті Волноваха, у тимчасово окупованій Донецькій області. Вже згодом стало відомо, що сім'ю Капканець вдалося поховати.

Цей розстріл окупанти скоїли пізно вночі, коли родина вже спала. Зокрема, загарбники навіть вбили маленьких дітей.

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Розстріляну родину поховали у Волновасі

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав кадри, як розстріляну родину Капканець поховали у Волновасі. Зокрема, до могил вбитих людей піднесли вінки, а до дитячих надгробків – іграшки.

У Волновасі поховали розстріляну родину / Відео з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Андрющенко зазначив, що, на жаль, немає навіть "натяку на справедливість" у ситуації з розстріляною родиною у Волновасі. Водночас він висловив сподівання, що українська зброя зможе відплатити окупантам, які вбили сім'ю в окупованій Донецькій області.

Що відомо про розстріл родини у Волновасі