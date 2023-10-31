У Волновасі поховали родину, яку розстріляли росіяни
Джерело:Петро Андрющенко
Російські солдати 27 жовтня розстріляли велику родину у місті Волноваха, у тимчасово окупованій Донецькій області. Вже згодом стало відомо, що сім'ю Капканець вдалося поховати.
Цей розстріл окупанти скоїли пізно вночі, коли родина вже спала. Зокрема, загарбники навіть вбили маленьких дітей.
До теми Окупанти заявили, що затримали підозрюваних у вбивстві 9 людей у Волновасі
Розстріляну родину поховали у Волновасі
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав кадри, як розстріляну родину Капканець поховали у Волновасі. Зокрема, до могил вбитих людей піднесли вінки, а до дитячих надгробків – іграшки.
У Волновасі поховали розстріляну родину / Відео з телеграм-каналу Петра Андрющенка
Андрющенко зазначив, що, на жаль, немає навіть "натяку на справедливість" у ситуації з розстріляною родиною у Волновасі. Водночас він висловив сподівання, що українська зброя зможе відплатити окупантам, які вбили сім'ю в окупованій Донецькій області.
Що відомо про розстріл родини у Волновасі
- У тимчасово окупованій Волновасі у ніч з 27 на 28 жовтня російські загарбники розстріляли родину з 9 осіб, з них двоє дітей. Це була родина Капканець.
- Згодом стало відомо, що родина зібралася з нагоди святкування дня народження свекрухи. За кілька днів до цього голова сім'ї Андрій посварився з кадирівцями, які хотіли відібрати у нього будинок, через що окупанти вирішили помститися всій родині і вбили їх.
- Зрештою у так званій "поліції" Донецької області почали розшук підозрюваних у скоєнні вбивства – двох людей "високого зросту, худі, ймовірно, військовослужбовці близько 30 років".
- Зрештою окупанти розповіли, що нібито вже затримали винних у вбивстві родини у Волновасі. У російському слідчому відділі зазначили що підозрюваних "затримали та доставили у слідчий відділ", а тепер збиратимуть доказову базу. За попередніми даними, це були військовослужбовці із Далекого Сходу, які проходять службу за контрактом в армії країни-агресорки.