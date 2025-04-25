Раздел имущества Порошенко: как в партии экс-президента прокомментировали иск Марины Порошенко
- Марина Порошенко подала иск о разделе имущества, который будут рассматривать в Крыжопольском районном суде.
- Партия "Европейская Солидарность" заявила, что иск является частью "тактики защиты" от попыток заблокировать экс-президенту возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность.
Жена экс-президента Украины Петра Порошенко подала на него иск о разделе имущества. Дело будут рассматривать в Крыжопольском районном суде Винницкой области.
Об этом Суспильному стало известно из собственных источников в правоохранительных органах, передает 24 Канал. Марина Порошенко обратилась в суд 27 марта 2025 года.
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Что известно об иске
Дело о разделе имущества будут рассматривать во вторник 29 апреля. В пресс-службе партии "Европейская Солидарность", лидером которой является экс-президент, уже прокомментировали ситуацию.
Иск о разделе имущества – общая тактика защиты семьи Порошенко от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность,
– отметили в партии.
Напомним, Национальный банк Украины оштрафовал АО "Международный инвестиционный банк", владельцем которого является Петр Порошенко, на 20,5 миллиона гривен. Речь идет о несоблюдении обязанности по надлежащей проверке клиентов, представление недостоверной информации, а также неиспользование риск-ориентированного подхода в финансовом мониторинге.