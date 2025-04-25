Раздел имущества Порошенко: как в партии экс-президента прокомментировали иск Марины Порошенко

Жена экс-президента Украины Петра Порошенко подала на него иск о разделе имущества. Дело будут рассматривать в Крыжопольском районном суде Винницкой области.

Об этом Суспильному стало известно из собственных источников в правоохранительных органах, передает 24 Канал. Марина Порошенко обратилась в суд 27 марта 2025 года.

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Что известно об иске

Дело о разделе имущества будут рассматривать во вторник 29 апреля. В пресс-службе партии "Европейская Солидарность", лидером которой является экс-президент, уже прокомментировали ситуацию.

Иск о разделе имущества – общая тактика защиты семьи Порошенко от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность,

– отметили в партии.

Напомним, Национальный банк Украины оштрафовал АО "Международный инвестиционный банк", владельцем которого является Петр Порошенко, на 20,5 миллиона гривен. Речь идет о несоблюдении обязанности по надлежащей проверке клиентов, представление недостоверной информации, а также неиспользование риск-ориентированного подхода в финансовом мониторинге.