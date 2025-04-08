Об этом информирует "Закон и Бизнес" со ссылкой на сообщение НБУ.

Обратите внимание На третий год войны Порошенко обогатился на 4,6 миллиарда гривен, – декларация

Так, в марте 2025 года НБУ применил меры влияния за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере валютного законодательства к "Международному инвестиционному банку" (МИБ), принадлежащему народному депутату.

Согласно решению регулятора, банк Порошенко должен уплатить штраф в размере 20,5 миллионов гривен за многочисленные нарушения закона. Речь идет, в частности, о несоблюдении банком обязанности по надлежащей проверке клиентов, предоставлению недостоверной информации, а также неиспользованию риск-ориентированного подхода в финансовом мониторинге.

В НБУ уточнили, что нарушения были зафиксированы при проверке соответствия деятельности банка требованиям профильного законодательства и нормативных актов регулятора. Ранее эксперты назвали махинациями работу Банка с денежными средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ.

Миллионы пожертвований граждан для ВСУ через банк Порошенко перекочевали из его фондов в государственные облигации и затем возвращались с процентами. И эти проценты платило государство. То есть, мы с вами. Движение "Честно" сообщало, что то же делала партия Порошенко с государственным финансированием: вместо потратить их на деятельность, как предусмотрено законом, "есовцы" и себе накупили облигаций под 17 – 18% годовых,

– сообщал эксперт Олещук.

Как известно, в феврале ввели санкции против ряда олигархов и политиков, создававших угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовавших террористической деятельности. В частности, в список вошли Петр Порошенко, Виктор Медведчук и другие.

Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля с временно оккупированных территорий); торговли в войну с Россией (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в России и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное. Согласно результатам опроса 65,2% украинцев поддерживают санкции против Порошенко, Медведчука и других, считая их заслуженными.

Сам Петр Порошенко, как утверждает политический эксперт Валентин Гладких со ссылкой на НАПК, за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен и еще 986 миллионов гривен подарил.

Как сообщалось, народный депутат Петр Порошенко обогатился более чем на 4,6 миллиарда гривен за 2024 год. Эта сумма в 30 раз превышает заработки политика в довоенный 2021, а сам он входит в тройку самых богатых олигархов Украины.