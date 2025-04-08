Про це інформує "Закон і Бізнес" з посиланням на повідомлення НБУ.

Зверніть увагу На третій рік війни Порошенко збагатився на 4,6 мільярда гривень, – декларація

Так, у березні 2025 року НБУ застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері валютного законодавства до "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ), який належить народному депутату Петру Порошенку.

Згідно з рішенням регулятора, банк Порошенка має сплатити штраф у розмірі 20,5 мільйона гривень за численні порушення закону. Йдеться, зокрема, про недотримання банком обов'язку щодо належної перевірки клієнтів, подання недостовірної інформації, а також невикористання ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу.

У НБУ уточнили, що порушення зафіксували під час перевірки відповідності діяльності банку вимогам профільного законодавства та нормативних актів регулятора. Раніше експерти назвали махінаціями роботу Банка із коштами Фонду Порошенка для купівлі українських ОВДП.

Мільйони пожертв громадян для ЗСУ через банк Порошенка перекочовували з його фондів в державні облігації і потім повертались з відсотками. І ці відсотки сплачувала держава. Тобто ми з вами. Рух "Чесно" повідомляв, що те ж саме робила партія Порошенка з державним фінансуванням: замість витратити їх на діяльність, як передбачено законом, "єсівці" і собі накупили облігацій під 17 – 18% річних,

– повідомляв експерт Олещук.

Як відомо, у лютому запровадили санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. Зокрема, до списку увійшли Петро Порошенко, Віктор Медведчук та інші.

Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з тимчасово окупованих територій); торгівлі у війну з Росією (Липецька фабрика, завод "Богдан" у Росії тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо. Згідно з результатами опитування 65,2% українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука та інших, вважаючи їх заслуженими.

Сам Петро Порошенко, як стверджує політичний експерт Валентин Гладких з посиланням на НАЗК, за кілька тижнів до введення санкцій проти нього вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 мільйонів гривень подарував.

Раніше повідомлялось, народний депутат Петро Порошенко збагатився на понад 4,6 мільярда гривень за 2024 рік. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнний 2021 рік, а сам він входить у трійку найбагатших олігархів України.