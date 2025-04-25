Поділ майна Порошенків: як у партії експрезидента прокоментували позов Марини Порошенко
- Марина Порошенко подала позов щодо поділу майна, який розглядатимуть у Крижопільському районному суді.
- Партія "Європейська Солідарність" заявила, що позов є частиною "тактики захисту" від спроб заблокувати експрезиденту можливість фінансувати допомогу ЗСУ та політичну діяльність.
Дружина експрезидента України Петра Порошенка подала на нього позов щодо поділу майна. Справу розглядатимуть у Крижопільському районному суді Вінницької області.
Про це Суспільному стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах, передає 24 Канал. Марина Порошенко звернулася до суду 27 березня 2025 року.
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Що відомо про позов
Справу про поділ майна розглядатимуть у вівторок 29 квітня. У пресслужбі партії "Європейська Солідарність", лідером якої є експрезидент, уже прокоментували ситуацію.
Позов про розподіл майна – спільна тактика захисту родини Порошенків від спроб Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність,
– зазначили в партії.
Нагадаємо, Національний банк України оштрафував АТ "Міжнародний інвестиційний банк", власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 мільйона гривень. Йдеться про недотримання обов'язку щодо належної перевірки клієнтів, подання недостовірної інформації, а також невикористання ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу.