Про це Суспільному стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах, передає 24 Канал. Марина Порошенко звернулася до суду 27 березня 2025 року.

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Що відомо про позов

Справу про поділ майна розглядатимуть у вівторок 29 квітня. У пресслужбі партії "Європейська Солідарність", лідером якої є експрезидент, уже прокоментували ситуацію.

Позов про розподіл майна – спільна тактика захисту родини Порошенків від спроб Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність,

– зазначили в партії.

Нагадаємо, Національний банк України оштрафував АТ "Міжнародний інвестиційний банк", власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 мільйона гривень. Йдеться про недотримання обов'язку щодо належної перевірки клієнтів, подання недостовірної інформації, а також невикористання ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу.