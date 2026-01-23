23 января, 21:37
Разговор был продуктивным: переговоры в Абу-Даби продолжат 24 января
Основные тезисы
- В Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной по завершению войны.
- По словам чиновников, переговоры прошли успешно и будут продолжаться.
Во время переговоров США, России и Украины в Абу-Даби наша сторона ожидают от российской решений по завершению войны. Планируется, что обсуждение всех шагов между странами продолжится.
Об этом пишет Суспільне со ссылкой на собственные источники.