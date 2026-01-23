Укр Рус
Разговор был продуктивным: переговоры в Абу-Даби продолжат 24 января
23 января, 21:37
Разговор был продуктивным: переговоры в Абу-Даби продолжат 24 января

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • В Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной по завершению войны.
  • По словам чиновников, переговоры прошли успешно и будут продолжаться.

Во время переговоров США, России и Украины в Абу-Даби наша сторона ожидают от российской решений по завершению войны. Планируется, что обсуждение всех шагов между странами продолжится.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на собственные источники.

 