Если Украина потеряет разведданные от США: авиаэксперт сказал, насколько это критично

США угрожают прекрати предоставлять разведывательные данные Украине, если она не подпишет "мирный план". Однако и ранее Вашингтон уже ограничивал наших бойцов в этой сфере.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что разведданные необходимы для украинских ударов по России. Однако Украина сможет это делать и без этого.

Смотрите также Экс-офицер ПС назвал западное оружие, которое может реально изменить ход войны

Насколько критической будет потеря разведданных от США?

Периодически США угрожают прекратить предоставление разведданных, в частности это касается истории с подписанием "мирного плана". Эксперт по авиации объяснил, что даже, когда США прекращают их предоставлять, Украина все равно продолжает получать необходимую информацию для того, чтобы иметь возможность наносить удары по территории России.

Разведданные, которые нам сейчас могут не давать американцы, касаются прежде всего наведения ракет Storm Shadow / SCALP EG. Система программирования этих ракет связана с разведданными. Без них они смогут летать, но не с такой точностью, как с разведданными,

– подчеркнул он.

Криволап отметил, что у нас есть другие средства получать отдельные фрагменты разведданных. Однако все же самые большие и качественные есть именно в Соединенных Штатах. Даже, если Вашингтон их перестанет предоставлять, это будет нехорошо, но не катастрофично.

Позиция США по военной поддержке: детали